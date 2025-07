Israelul demontează o manipulare New York Times despre Gaza. Adevărul despre „foamete”

Israelul demontează o manipulare New York Times despre „foametea” din Gaza. Autoritatea pentru Coordonarea Activităților Guvernamentale din Teritorii (COGAT) a publicat o fotografie cu un adolescent din Gaza, portretizat de presa internațională ca murind de foame, arătând că, de fapt, copilul suferă de o boală genetică.

Postarea COGAT vine după ce The New York Times a modificat discret articolul său de marți, în care acuza foametea din Gaza. „Am adăugat o Notă a editorilor la un articol despre Mohammed Zakaria al-Mutawaq, un copil din Gaza diagnosticat cu malnutriție severă. După publicare, The Times a aflat că acesta avea și probleme de sănătate preexistente”, a fost nevoit să recunoască ziarul de extremă stânga american.

We have appended an Editors' Note to a story about Mohammed Zakaria al-Mutawaq, a child in Gaza who was diagnosed with severe malnutrition. After publication, The Times learned that he also had pre-existing health problems. Read more below. pic.twitter.com/KGxP3b3Q2B

Totuși, în ciuda acestei recunoașteri a erorii comise, NYT nu a retras articolul manipulator, ci continuă să-și susțină narațiunea. „Copiii din Gaza sunt malnutriți și mor de foame, așa cum reporterii NYT și alții au arătat. Am publicat recent un articol despre cei mai vulnerabili civili din Gaza, printre care Mohammed Zacharia al-Mutawaq, care are 18 luni și suferă de malnutriție.

Între timp am aflat noi informații, inclusiv istoricul său medical de la spitalele în care a fost tratat, și am revizuit articolul pentru a include informații de context despre starea sa medicală preexistentă. Aceste detalii suplimentare dau publicului o mai bună înțelegere a situației. Reporterii și fotografii noștri continuă să transmită din Gaza, cu curaj, sensibilitate și expunându-se unor riscuri, astfel încât cititorii să vadă direct consecințele războiului”, au mai susținut cei de la The New York Times.

Dar postarea COGAT arată clar că un alt copil, din imaginile folosită de propagandă pentru a susține că acesta moare de foame suferă, de fapt, de o boală genetică.

Este vorba despre Abdul Qader al-Fayoumi, în vârstă de 14 ani, care a fost tratat în Israel în 2018 pentru boala sa, pe care COGAT nu a specificat-o.

COGAT a denunțat „agenda distorsionată” a Hamas de „exploatare cinică” a locuitorilor din Gaza bolnavi și a dat vina pe presa internațională pentru că a publicat aceste lucruri fără verificare.

„Încă o dată, Hamas folosește fotografii cu copii bolnavi pentru a promova narațiunea „înfometării” și a da vina pe Israel. Dar adevărul arată o poveste diferită.

#Faptele: Abdul Qader al-Fayoumi, în vârstă de 14 ani, a fost tratat în Israel în 2018 pentru o boală genetică. Abdul a fost unul dintre sutele de copii din Gaza care sufereau de boli similare și care au fost tratați în Israel înainte ca teroriștii Hamas să distrugă Punctul de Trecere Erez pe 7 octombrie.

Totuși, Israelul continuă să coordoneze evacuări medicale către țări terțe. Chiar ieri, 180 de pacienți și însoțitori au fost transferați pentru tratament în UE și Iordania.

Între timp, Hamas continuă să-i exploateze cinic pentru propria sa agendă distorsionată, iar o parte din mass-media internațională crede acest lucru”, au scris cei de la COGAT.

Once again, Hamas is using photos of sick children to push the “starvation” narrative and blame Israel. But the truth tells a different story.#TheFacts: 14-year-old Abdul Qader al-Fayoumi was treated in Israel back in 2018 for a genetic disease.

Abdul was one of the hundreds… pic.twitter.com/4CcB2Md1ao

— COGAT (@cogatonline) July 31, 2025