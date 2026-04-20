Netanyahu și Milei au lansat „Acordurile Isaac” la Ierusalim. Ce urmăresc cu această inițiativă

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu și președintele Argentinei, Javier Milei, au lansat „Acordurile Isaac” la Ierusalim, menite să creeze un cadru pentru consolidarea legăturilor dintre Israel și țările din emisfera vestică, potrivit The Times of Israel.

Inițiativa președintelui Javier Milei va reuni „descendenții lui Isaac și națiunile de tradiție iudeo-creștină, în apărarea libertății și democrației și în lupta împotriva terorismului, antisemitismului și traficului de droguri”, conform unei declarații comune.

Membrii acordului Isaac se vor coordona împotriva „încercărilor Iranului de a-și extinde rețelele teroriste și prezența operațională în emisfera vestică”, se mai arată în declarație.

„Inițiativa urmărește, de asemenea, să încurajeze coordonarea și alinierea în forumurile internaționale și să promoveze un cadru pentru extinderea cooperării în inovație, tehnologie, comerț și deschidere economică”, mai precizează documentul semnat de Israel și Argentina.

Inițiativa este inspirată de Acordurile Abraham din 2020, dintre Israel și mai multe țări arabe.

„Sunt aici alături de doi dintre cei mai mari aliați ai președintelui Trump”, a declarat ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, la semnarea acordului.

„Nu cunosc lideri pe care să-i respecte mai mult sau cu care să aibă o legătură personală mai strânsă”, a adăugat Huckabee.

Președintele Argentinei, Javier Milei, a numit lansarea acordului „Isaac” „un moment istoric pentru națiunile noastre”.

„Nu numai că va consolida relația dintre Argentina și Israel, uniți de valori comune, ci reprezintă și un pas către o emisferă mai liberă și mai prosperă”, a declarat Javier Milei la Ierusalim.

Semnarea acordului vine într-un moment politic extrem de tensionat, în care Israelul se află într-o pauză operațională atât în războiul pe care îl duce contra Iranului, alături de Statele Unite ale Americii, cu care președintele american Donald Trump a încheiat un armistițiu ce ar urma să expire marți, cât și în operațiunile contra teroriștilor Hezbollah din Liban, care au intrat în luptă după ce sponsorii lor, regimul islamist de la Teheran, au fost atacați.