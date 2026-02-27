Mai multe ambasade au dispus evacuarea personalului din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Ambasada Chinei la Tel Aviv a emis, vineri, o alertă de securitate și le-a cerut cetățenilor chinezi aflați în Israel să își sporească măsurile de protecție, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

Ambasada Chinei din Israel a sfătuit cetățenii chinezi aflați în această țară să monitorizeze îndeaproape evoluția situației. „Cetăţenii chinezi din Israel sunt sfătuiţi să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei şi alertele de securitate emise de guvernul israelian (...) să-şi sporească măsurile de securitate şi de pregătire pentru situaţii de urgenţă, şi să evite călătoriile neesenţiale”, a transmis ambasada.

Ambasada a sfătuit, de asemenea, cetățenii chinezi să se informeze cu privire la adăposturile antiaeriene și la rutele de evacuare din apropiere, astfel încât să se poată pune în siguranță.

Autoritățile britanice au retras complet personalul ambasadei Regatului Unit din Iran, potrivit The Independent. „Am luat măsuri de precauție pentru retragerea temporară a personalului UK din Iran. Ambasada noastră continuă să funcționeze în regim remote”, a anunțat guvernul britanic.

De asemenea, autoritățile americane au retras personalul „non-esențial” al ambasadei SUA de la Ierusalim, împreună cu membrii familiilor, invocând „riscuri de securitate”.

„Pe 27 februarie 2026, Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a membrilor familiilor personalului guvernamental american din Misiunea SUA în Israel din cauza riscurilor de securitate. Ca răspuns la incidente de securitate și fără notificare prealabilă, Ambasada SUA poate restricționa sau interzice în continuare deplasările angajaților guvernului american și ale membrilor familiilor acestora către anumite zone din Israel, Orașul Vechi al Ierusalimului și Cisiordania. Persoanele ar putea dori să ia în considerare părăsirea Israelului cât timp zborurile comerciale sunt încă disponibile”, a transmis ambasada.

După măsurile luate în Israel, guvernul american a dispus evacuarea personalului neesențial și din ambasadele SUA din Irak și Kuweit.

Portavionul nuclear USS Gerald Ford a ajuns vineri în largul coastelor Israelului, potrivit publicației Haaretz. Președintele SUA, Donald Trump, a dispus trimiterea grupului de luptă al portavionului în Orientul Mijlociu în această lună, ca parte a unei desfășurări militare ample.

Portavionul Gerald Ford, al doilea trimis de Trump în regiunea Orientului Mijlociu, a plecat ieri din insula grecească Creta, unde a făcut o oprire pentru aprovizionare la o bază navală americană. În prezent, nava se îndreaptă spre zona Haifa.

Decizia indică faptul că o posibilă campanie militară comună a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului ar putea fi iminentă. În acest scenariu, Iranul ar putea lansa rachete balistice spre Israel și către obiective americane din regiune, potrivit Axios.