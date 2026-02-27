Un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea, în această dimineață. Al doilea în ultimele 24 de ore

Locuitorii judeţului Tulcea, situat în zona de graniţă cu Ucraina, au primit vineri dimineaţa, în jurul orei 7:15, un nou mesaj RO-ALERT. Este al patrulea avertisment transmis de autorităţile naţionale de la începutul săptămânii, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul de alertă extremă, tulcenii sunt informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-ALERT.

Miercuri seara, în jurul orei 18:15, locuitorii din zona de graniţă au primit un prim mesaj RO-ALERT privind riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Joi, autorităţile au transmis alte două avertismente similare. În ambele zile, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României.

La finalul lunii ianuarie, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, ca urmare a unui atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale a transmis că situația a fost monitorizată cu ajutorul mijloacelor de supraveghere aeriană aflate în dotarea armatei române.

Incidentul a avut loc pe fondul continuării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării, aflată aproape de granița României. Autoritățile române au anunțat că nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în dimineața zilei de duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemele radar au detectat mai multe drone ale Federației Ruse, care se aflau în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 10 kilometri nord de frontiera cu România.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România”, au arătat oficialii MApN.

În ultimii ani, locuitorii din această zonă s-au întâlnit cu mai multe situații similare. În noiembrie, în noaptea de 18 spre 19, o dronă a intrat în spațiul aerian al României, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru locuitorii din nordul județelor Tulcea și Galați. Evenimentul a durat în jur de 12 minute și a necesitat intervenția și monitorizarea cu aeronave românești și germane.