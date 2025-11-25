Traseul dronelor care au traversat spațiul României. RO-Alert în trei județe, avioane de luptă în aer

Update. Forțele Aeriene Române au anunțat că, marți dimineață, au fost detectate două pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național. Prima dronă a intrat din direcția Vâlcove (Ucraina) și a traversat zona până la Chilia Veche, în județul Tulcea, iar cea de-a doua a fost identificată în județul Galați. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza Mihail Kogălniceanu, precum și două aparate F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea și Galați, iar ulterior avertizarea a fost extinsă și către estul județului Vrancea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, radarele au detectat prima țintă în dimineața zilei de 25 noiembrie. La ora 06.28 au fost ridicate în aer cele două Eurofighter Typhoon, după ce sistemele radar au indicat apropierea unei drone de spațiul aerian al României. Aceasta a intrat dinspre Vâlcove și a traversat până la zona Chilia Veche. La ora 06.55 a fost emis mesajul RO-Alert pentru județul Tulcea.

La ora 07.11, aeronavele germane au raportat contact radar cu drona, aflată însă deasupra teritoriului ucrainean, în afara spațiului aerian al României.

La 07.37 a fost ordonată ridicarea a două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Borcea, iar la 07.48 a fost emis un nou mesaj RO-Alert, de această dată pentru județul Galați. La 07.50, radarele au identificat o a doua pătrundere în spațiul aerian al României, în zona Galați, iar aparatele F-16 au avut contact radar cu această țintă.

Acest incident vine la zece zile după ce ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Atunci, partea română a prezentat „dovezi palpabile, ample și solide” privind violarea spațiului aerian național în noaptea de 10 spre 11 noiembrie de către o dronă. Ambasada Rusiei a calificat însă demersul drept „o acțiune teatralizată”.

Autoritățile au emis miercuri dimineață, la ora 08:00, un mesaj RO-Alert extrem pentru locuitorii județului Galați, avertizând cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul IGSU cere populației să se adăpostească. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăposți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Rusia a lansat, în noaptea de duminică spre luni, noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și a infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării, foarte aproape de granița cu România. Regiunea Odesa, inclusiv porturile Ismail, Chilia și Vâlcov, rămâne una dintre țintele constante ale atacurilor aeriene rusești din ultimele luni, potrivit MApN.

Autoritățile române au activat procedurile standard de monitorizare și reacție, fiind ridicate în diferite momente atât aeronave Eurofighter Typhoon ale detașamentului german dislocat în România, cât și aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române.

Potrivit MApN, primele alerte au apărut în jurul orei 00:30, când dronele rusești au fost detectate apropiindu-se de zona Ismail. Două Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer pentru supravegherea spațiului aerian, potrivit procedurilor NATO de poliție aeriană întărită.

„Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01”, a transmis MApN.

La scurt timp, la ora 01:45, radarele militare au identificat noi ținte aeriene la aproximativ 30 de kilometri nord de Insula Șerpilor, cu posibile direcții de deplasare către Vâlcov, Chilia sau Ismail – localități aflate la câteva sute de metri de malul românesc. Ca urmare, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare.

„Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian național, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51”, precizează MApN.

În timpul operațiunilor de monitorizare, în jurul orei 02:20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona de nord a județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a explicat că alerta a avut un caracter preventiv, având rolul de a avertiza asupra riscului de cădere a unor fragmente.

Oamenilor li s-a recomandat să rămână în interior, la distanță de ferestre și pereții exteriori, și să urmărească anunțurile oficiale.

MApN a mai transmis că în tot intervalul nu au fost raportate incidente pe teritoriul României, iar la numărul unic de urgență 112 nu au existat apeluri semnalând situații neobișnuite.

Cel mai recent incident confirmat a avut loc în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, când drone rusești au atacat din nou zona Ismail, iar fragmente au fost găsite ulterior în apropiere de Plauru.