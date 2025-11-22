Social Breaking news

Nou atac rusesc lângă granița României. Armata a ridicat de la sol două aeronave

Nou atac rusesc lângă granița României. Armata a ridicat de la sol două aeronave
Ministerul Apărării a anunțat, sâmbătă dimineață, că noi atacuri cu drone au avut loc în Ucraina, aproape de frontiera cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind transmis și un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, potrivit comunicatului emis de instituție.

Două aeronave de luptă, ridicate de la sol

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de 21 spre 22 noiembrie de la Baza 86 Aeriană pentru a monitoriza situația aeriană de la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Rusia în apropierea frontierei fluviale cu România.

La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, în urma intensificării atacurilor și a detectării unor drone în zona Ismail din Ucraina.

Nu au fost raportate intrări ale dronelor în spațiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

Precizările MApN

Ministerul Apărării Naționale arată, într-un comunicat, că menține un nivel ridicat de vigilență și monitorizează atent spațiul aerian, maritim și terestru al României, fiind în contact permanent cu aliații și schimbând în timp real informații operative pentru a asigura securitatea țării și a Flancului Estic al NATO.

