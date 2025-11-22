International

Rusia susține că a ocupat mai multe sate din estul Ucrainei, Kievul respinge afirmațiile

Rusia susține că a ocupat mai multe sate din estul Ucrainei, Kievul respinge afirmațiile
Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat, vineri, că trupele sale au preluat controlul asupra unor așezări de pe linia frontului din estul Ucrainei, însă Kievul a respins sau nu a confirmat încă anumite afirmații, potrivit Reuters.

Mai multe locuri din Ucraina ar fi controlate de Rusia

Ministerul a anunțat că patru așezări din regiunea Donețk, zonă aflată în centrul avansului rusesc spre vest, se află acum sub controlul său, printre ele fiind și Iampil, situat la est de Sloviansk, oraș aflat sub autoritatea Ucrainei. Totuși, Ucraina a transmis, joi, că Iampil rămâne sub controlul său, în pofida încercărilor Rusiei de a pătrunde în zonă.

Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, a afirmat joi că forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Kupiansk, grav afectat de lupte, însă Ucraina a respins această declarație.

Kievul a transmis vineri că forțele ruse au lansat șase atacuri asupra Kupiansk, fără să facă însă vreo referire la o schimbare a controlului asupra orașului.

Nou atac rusesc lângă granița României. Armata a ridicat de la sol două aeronave
Cât costă carnea de porc înainte de Sărbători

Anunțurile Rusiei, respinse de Ucraina

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat vineri că Moscova controlează acum alte trei sate din regiunea Donețk – Stavki, Novoselivka și Masliakivka – precum și un sat din regiunea vecină Dnepropetrovsk. Raportul de seară al Statului Major ucrainean a arătat că Stavki și Novoselivka se află în zone vizate de atacuri rusești, fără să includă informații despre pierderi teritoriale.

Soldat în războiul din Ucraina

Sursă foto: Pixabay.com

De mai multe luni, luptele de pe frontul întins pe 1.200 de kilometri s-au concentrat pe eforturile Rusiei de a avansa spre centrul logistic din Pokrovsk.

Gherasimov a afirmat joi că forțele Kremlinului controlează 70% din oraș, însă armata ucraineană a respins această declarație. Statul Major ucrainean a transmis vineri că trupele ruse au lansat 62 de atacuri în zonele din apropierea Pokrovskului.

Cum ar arăta situația, potrivit DeepState

Blogul militar ucrainean DeepState, care folosește surse deschise pentru a cartografia pozițiile ambelor tabere, a transmis vineri că centrul orașului Pokrovsk „trece treptat sub controlul inamicului”, pe măsură ce trupele ruse avansează dinspre sud. Potrivit aceleiași surse, trupele ruse înaintează și într-un sat aflat la est de Pokrovsk.

Forțele ruse au înaintat lent spre vest în regiunea Donețk, ca parte a campaniei de preluare a întregului Donbas, format din regiunile Donețk și Luhansk.

