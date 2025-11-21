International

Zelenski a discutat cu JD Vance despre planul de pace. Concesii dure, dar și garanții fără precedent

Comentează știrea
Zelenski a discutat cu JD Vance despre planul de pace. Concesii dure, dar și garanții fără precedentVolodimir Zelenski. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Volodimir Zelenski a avut vineri o discuție directă cu vicepreședintele american Vance privind noul plan de pace propus de Statele Unite, au declarat două surse familiarizate cu consultările. Întrevederea reprezintă, potrivit acestora, cel mai avansat contact diplomatic dintre Kiev și Washington pe marginea documentului, conform axios.com

Zelenski este dispus să negocieze

Potrivit surselor citate, acest schimb de mesaje reprezintă, de fapt, cel mai amplu și mai relevant dialog oficial purtat până acum între Washington și Kiev pe tema planului american. Sursele precizează că Zelenski le-ar fi transmis interlocutorilor din administrația Trump că este pregătit să intre în procesul de negociere, însă Casa Albă ar exercita presiuni pentru ca acordul să fie parafat înainte de Ziua Recunoștinței.

Documentul propus, structurat în 28 de puncte, ar impune Ucrainei o serie de concesii majore: cedarea unor noi teritorii în estul țării, acceptarea în mod formal a faptului că aderarea la NATO nu va fi posibilă niciodată și acordarea unei amnistii totale cetățenilor ruși acuzați de crime de război. Aceste prevederi, susțin sursele, se află în centrul discuțiilor tensionate purtate în ultimele zile.

JD Vance

JD Vance. Sursa foto:ro.usembassy.gov

Concesii dure, dar și garanții fără precedent

Documentul include și un element de compensare: o garanție de securitate excepțională din partea Statelor Unite și a Europei, inspirată de Articolul 5 al NATO. În această formulă, SUA și aliații europeni s-ar angaja să considere orice agresiune asupra Ucrainei drept un atac împotriva întregii „comunități transatlantice”. În paralel, Zelenski și partenerii europeni își sincronizează pozițiile pentru a formula un răspuns comun la propunerea americană.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 noiembrie 2025. Ce-i de făcut ?
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 noiembrie 2025. Ce-i de făcut ?
Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”
Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”

Vineri dimineață, Zelenski a organizat o videoconferință cu liderii din Germania, Franța și Marea Britanie pentru a discuta punctele din plan.

„Lucrăm la documentul pregătit de partea americană. Acesta trebuie să fie un plan care să asigure o pace reală și demnă. Ne coordonăm îndeaproape pentru ca pozițiile de principiu să fie respectate”, a scris Zelenski ulterior pe platforma X.

Reacția Germaniei la propunerea americană

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat implicarea Statelor Unite în susținerea Ucrainei și intenția acestora de a oferi o garanție de securitate solidă. Totuși, el a subliniat ferm o linie roșie a Europei în negocieri.

„Linia de contact trebuie să rămână baza oricăror negocieri” pentru încheierea războiului din Ucraina, a subliniat Merz, respingând practic condițiile americane privind eventuale concesii teritoriale.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:43 - Bolojan, clarificări legate impozitul pe cifra de afaceri: Deciziile vor fi luate în decembrie
21:31 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 noiembrie 2025. Ce-i de făcut ?
21:19 - Senatoarea videochatistă, bătută cu ranga de soția înșelată. „Sunt zgâriată, bătută”
21:12 - Nicușor Dan și vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, discuții cruciale despre mă...
21:07 - MEDIjobs mizează pe specializare și tehnologie! Puntea digitală dintre spitale și specialiști
21:01 - Parchetul European sprijină Republica Moldova în combaterea corupției și protecția fondurilor UE

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale