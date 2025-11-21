Zelenski către ucraineni, despre Planul de pace al lui Trump: E unul dintre cele mai importante momente din istoria noastră

„Ucraina se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Acesta este unul dintre cele mai importante momente din istoria noastră”, le-a spus președintele Volodimir Zelenski ucrainenilor, potrivit Meduza, după ce detaliile Planului de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump au devenit publice.

Alegerile pe care Volodimir Zelenski și ceilalți lideri din Ucraina trebuie să le facă sunt extrem de dificile. Pe de o parte, planul de pace conține cedări de teritorii către statul agresor, Rusia lui Putin, teritorii care ar urma să fie recunoscute internațional sau cel puțin de SUA.

Dar pe de altă parte planul de pace al lui Donald Trump conține prevederi extrem de favorabile, precum garanții de securitate pe modelul Articolului 5 din Tratatul NATO, adică promisiunea unui răspuns militar dacă Ucraina ar fi atacată, din partea SUA și a aliaților ei.

„Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina se confruntă cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă foarte grea. Ni se cere să avem încredere în cel care a atacat deja de două ori, iar ei vor aștepta un răspuns.

Vom lucra calm, dar rapid, cu Statele Unite și partenerii noștri - și nu vom da inamicului niciun motiv să spună că Ucraina nu vrea pace. Voi lupta pentru a mă asigura că planul de pace ia în considerare două puncte: demnitatea și libertatea ucrainenilor. Vom face tot posibilul pentru a pune capăt războiului, dar nu pentru a pune capăt Ucrainei, Europei și păcii globale”, a declarat Volodimir Zelenski, într-un discurs către națuine, după ce Planul de pace în 28 de puncte a devenit public.

„Am ținut la distanță una dintre cele mai mari armate din lume timp de aproape patru ani. Poporul nostru vrea ca războiul să se termine. Suntem făcuți din oțel, dar chiar și cel mai puternic metal se poate rupe.

Din prima zi de război, inamicul nu ne-a văzut pe spate. Aceasta este demnitatea. Aceasta este libertatea. Cel mai teribil lucru pentru Rusia este unitatea ucrainenilor. Acum avem nevoie de ea mai mult ca niciodată pentru o pace demnă.

Oameni, cetățeni, politicieni – trebuie să ne unim forțele, să oprim certurile și jocurile politice. Îmi va fi mai ușor să obțin o pace demnă știind că poporul Ucrainei este în spatele meu. Săptămâna viitoare va fi dificilă.

Va fi multă presiune pentru a ne despărți. Inamicul va face tot posibilul să ne împiedice să realizăm ceva. Nu avem dreptul să-i lăsăm să facă asta. Trebuie să fim uniți în Ucraina pentru pacea, demnitatea și libertatea noastră. Cred și știu că nu sunt singur”, a mai spus președintele ucrainean.