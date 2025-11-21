Garanție de securitate similară cu Articolul 5 al NATO pentru Ucraina, din partea SUA

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al NATO, care ar angaja SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, conform unui proiect obținut de Axios.

Planul lui Trump cere concesii dureroase din partea Ucrainei, dar include și o promisiune fără precedent. Principalul obiectiv al președintelui Volodimir Zelenski în discuțiile de pace este obținerea unei garanții robuste de securitate pentru SUA și Europa, iar aceasta este prima dată cândDonald Trump este dispus să pună una pe masă.

Planul în 28 de puncte prezentat joi lui Zelenski de secretarul armatei americane, Dan Driscoll, care a fost obținut și de Axios, spune pur și simplu că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”.

Dar, pe lângă acesta, SUA le-au prezentat ucrainenilor un alt proiect de acord.

Se precizează că orice viitor „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară.

Documentul include rânduri pentru semnături din partea Ucrainei, SUA, UE, NATO și Rusia.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.

Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru 10 ani și ar putea fi reînnoită prin consimțământ reciproc.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe și o altă sursă cu cunoștințe directe au confirmat documentul, mai scrie Axios. Oficialul de rang înalt a declarat că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că s-ar putea schimba în continuare.

Acesta a mai spus că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Dar prin această propunere de garanții de securitate, Zelenski are în față o dilemă, pentru că planul lui Trump pentru Ucraina conține și o propunere care îi cere să cedeze mai mult teritoriu ucrainean decât controlează în prezent Rusia și să vadă Rusia reprimită în comunitatea națiunilor, cu ridicarea sancțiunilor și amnistie pentru crime de război.

Dar i-ar oferi și o garanție mai puternică împotriva unei noi agresiuni rusești decât părea probabil anterior cât timp Trump se afla la Casa Albă.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, care a preluat conducerea în elaborarea planului în 28 de puncte, a discutat despre garanția de securitate propusă cu consilierul pe securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, în weekend, iar aceasta a fost comunicată în scris lui Zelenski joi, a declarat oficialul american.

Planul l-ar putea expune pe Trump la reacții negative din partea aliaților săi din cadrul programului „America First”, deoarece ar angaja efectiv armata americană în apărarea Ucrainei în cazul unui alt război.

„Acest cadru stabilește condițiile pentru un armistițiu între Ucraina și Federația Rusă și oferă o garanție de securitate modelată pe principiile articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adaptată circumstanțelor acestui conflict și intereselor Statelor Unite și ale partenerilor săi europeni.

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice.

Într-un astfel de caz, Președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va determina măsurile necesare pentru restabilirea securității.

Aceste măsuri pot include forța armată, asistență de informații și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism comun de evaluare cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare pretinsă”, prevede textul.

„Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite pentru a răspunde la orice încălcare calificată, asigurând o postură de descurajare unificată și credibilă.

Prezentul Cadru intră în vigoare la semnare și va rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit prin acord reciproc.

O Comisie Comună de Monitorizare condusă de parteneri europeni cu participarea SUA va supraveghea respectarea prevederilor.

Semnături: Ucraina Federația Rusă Statele Unite ale Americii Uniunea Europeană NATO”, este cealaltă parte a proiectului.