NBC anunță că Trump ar fi aprobat planul de pace pentru Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi aprobat noul plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina, elaborat de Casa Albă în consultare cu trimisul rus Kirill Dmitriev, anunță NBC News, citând un oficial de rang înalt al administrației.

Potrivit unei surse citate de NBC News, pe lângă trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, în elaborarea planului au fost implicați și vicepreședintele SUA, JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner.

„Planul se concentrează pe oferirea către ambele părți a unor garanții de securitate pentru a asigura o pace durabilă. Acesta include ceea ce Ucraina își dorește și are nevoie pentru ca pacea să fie sustenabilă”, a declarat sursa pentru NBC News, dar a refuzat să detalieze.

Iar potrivit unei surse apropiate guvernului ucrainean și unui oficial european, Ucraina nu ar fi fost implicată în elaborarea planului. Sursele au spus că Kievului i s-a oferit doar „schița generală” a planului, dar nu i s-a oferit nicio informare detaliată și nici nu i s-a cerut să prezinte propuneri.

Oficialii ucraineni cred că apariția noului plan a coincis cu scandalul de corupție din jurul companiei energetice Energoatom, a declarat o sursă apropiată guvernului ucrainean pentru NBC News. Aceștia îl consideră o încercare a Kremlinului de a profita de o posibilă slăbire a conducerii ucrainene, a adăugat el.

Publicația Axios a fost prima care a relatat, în urmă cu o zi, despre noul plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina. Potrivit publicației, trimisul special al lui Trump, Steve

, supraveghează dezvoltarea planului, după ce l-a discutat în detaliu cu reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev.

Presupusele detalii ale planului de pace pentru Ucraina au apărut ulterior. Potrivit unor surse media americane, planul ar prevedea ca Ucraina să cedeze Donbasul, să își reducă la jumătate efectivele Forțelor Armate Ucrainene, să renunțe la anumite arme și să recunoască limba rusă ca limbă oficială de stat a țării.

De asemenea, președintele american Donald Trump ar fi trimis o delegație în Ucraina, condusă de secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll.

Acesta ar urma să se întâlnească cu oficiali ucraineni, cu două obiective: discutarea strategiei și tehnologiei militare și contribuția la relansarea procesului de pace.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului Apărării al SUA, citat de NBC News, Driscoll a fost informat despre planul în 28 de puncte, dar acesta nu a fost subiectul principal al întâlnirilor sale de la Kiev.