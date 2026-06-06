Vremea

Republica Moldova sub ape. Ploile torenţiale au făcut prăpăd în mai multe raioane

Comentează știrea
Republica Moldova sub ape. Ploile torenţiale au făcut prăpăd în mai multe raioaneSursa foto: EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Gospodări inundate şi drumuri acoperite de puhoaie. Acestea sunt consecinţele ploilor torenţiale din după-amiaza zilei de sâmbătă, 6 iunie.

Situaţia se repetă la o săptămână, când mai multe localităţi dintre Nistru şi Prut nu şi-au revenit după inundaţiile provocate de ploile torenţiale.

Situaţia rămâne tensionată din cauza instabilităţii atmosferice. Ploile puternice vor continua toată noaptea. Iar meteorologii au prelungit codul galben e instabilitate atmosferică a fost prelungit şi pentru duminică, 7 iunie.

Ploi

Sursa foto: EvZ

Puhoaiele au pătruns în locuinţe

Ploile torențiale din după-amiaza zilei de sâmbătă au provocat inundații în mai multe localități din țară, punând la grea încercare echipele de intervenție.

Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor
Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor

Pompierii și salvatorii au fost solicitați în aproape cazuri în raioanele Drochia, Soroca, Ialoveni, Telenești și Strășeni, pentru evacuarea apei din gospodării, locuințe și beciuri, dar și pentru deblocarea unor drumuri și autoturisme afectate de precipitațiile abundente.

Cele mai multe misiuni au fost desfășurate în satul Gribova, raionul Drochia, unde angajații IGSU au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de pompare a apei din mai multe gospodării, case de locuit și beciuri afectate de ploi.

De asemenea, în localitățile Puhoi și Țipala din raionul Ialoveni, echipele de intervenție au fost solicitate pentru lichidarea consecințelor afectate de ploi în locuințe și subsoluri.

Ploi puternice şi inundaţii/ Sursa foto: Unimedia

Drumuri acoperite de ape şi camion răsturnat

Mai multe drumuri au fost inundate, traficul a fost îngreunat, iar în municipiul Chișinău un camion s-a răsturnat în timpul furtunii.

Ploile torențiale din această după-amiază au distrus o porțiune a drumului de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni. În urma acumulărilor masive de apă, circulația a fost blocată temporar, iar autoritățile intervin pentru evaluarea pagubelor și restabilirea traficului.

„Drumul de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni, este blocat temporar din cauza acumulărilor de apă în urma precipitațiilor.

„Situația este monitorizată în continuare de autorități, iar pompierii și salvatorii intervin pentru a acord ajutor cetățenilor și gestionarea situațiilor de risc”, menționează pompierii.

Când vor conteni ploile

Potrivit meteorologilor, ploile puternice vor continua duminică seara. Dar nu pentru mult timp.

Ploile torenţiale vor reveni joia viitoare. Apoi, după o pauză de două zile, se vor repeta în viitorul weekend. Dar cu o intensitate mai redusă.

Temperaturile maxime prognozate pentru săptămâna viitoare nu vor depăşi 27 de grade.

Stiri calde

10:58 - Săptămâna începe cu vreme rea. ANM a emis Cod galben de furtuni pentru ziua de luni
10:44 - Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
10:31 - Generația Z și capcanele muncii la distanță. Ce pierd tinerii care schimbă biroul pe confortul de acasă
10:19 - Vremea severă a provocat pagube în 39 de localități. Zeci de locuințe inundate și drumuri blocate
10:07 - Pfizer intră în forță pe piața obezității: injecția lunară ar putea concura cu Wegovy și Zepbound
09:55 - Un român a rămas fără 50.000 de euro pe autostradă în Germania, după un control vamal. Banii confiscați, dosar penal
09:47 - Încep probele orale la Bacalaureat. Ce trebuie să știe candidații și părinții
09:36 - Frișca, o istorie delicioasă. De la „zăpada de lapte” a Renașterii la deserturile moderne

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale