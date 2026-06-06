Republica Moldova. Gospodări inundate şi drumuri acoperite de puhoaie. Acestea sunt consecinţele ploilor torenţiale din după-amiaza zilei de sâmbătă, 6 iunie.

Situaţia se repetă la o săptămână, când mai multe localităţi dintre Nistru şi Prut nu şi-au revenit după inundaţiile provocate de ploile torenţiale.

Situaţia rămâne tensionată din cauza instabilităţii atmosferice. Ploile puternice vor continua toată noaptea. Iar meteorologii au prelungit codul galben e instabilitate atmosferică a fost prelungit şi pentru duminică, 7 iunie.

Ploile torențiale din după-amiaza zilei de sâmbătă au provocat inundații în mai multe localități din țară, punând la grea încercare echipele de intervenție.

Pompierii și salvatorii au fost solicitați în aproape cazuri în raioanele Drochia, Soroca, Ialoveni, Telenești și Strășeni, pentru evacuarea apei din gospodării, locuințe și beciuri, dar și pentru deblocarea unor drumuri și autoturisme afectate de precipitațiile abundente.

Cele mai multe misiuni au fost desfășurate în satul Gribova, raionul Drochia, unde angajații IGSU au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de pompare a apei din mai multe gospodării, case de locuit și beciuri afectate de ploi.

De asemenea, în localitățile Puhoi și Țipala din raionul Ialoveni, echipele de intervenție au fost solicitate pentru lichidarea consecințelor afectate de ploi în locuințe și subsoluri.

Mai multe drumuri au fost inundate, traficul a fost îngreunat, iar în municipiul Chișinău un camion s-a răsturnat în timpul furtunii.

Ploile torențiale din această după-amiază au distrus o porțiune a drumului de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni. În urma acumulărilor masive de apă, circulația a fost blocată temporar, iar autoritățile intervin pentru evaluarea pagubelor și restabilirea traficului.

„Drumul de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni, este blocat temporar din cauza acumulărilor de apă în urma precipitațiilor.

„Situația este monitorizată în continuare de autorități, iar pompierii și salvatorii intervin pentru a acord ajutor cetățenilor și gestionarea situațiilor de risc”, menționează pompierii.

Potrivit meteorologilor, ploile puternice vor continua duminică seara. Dar nu pentru mult timp.

Ploile torenţiale vor reveni joia viitoare. Apoi, după o pauză de două zile, se vor repeta în viitorul weekend. Dar cu o intensitate mai redusă.

Temperaturile maxime prognozate pentru săptămâna viitoare nu vor depăşi 27 de grade.