Partidul Social Democrat a anunțat că va propune amendamente la proiectul noii legi a salarizării unitare, după consultările cu sindicatele și reprezentanții diferitelor categorii profesionale. Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat că social-democrații pregătesc o evaluare completă a funcțiilor din sănătate, unde, potrivit calculelor prezentate în cadrul discuțiilor, există profesii care ar urma să piardă din venituri.

Potrivit acestuia, nemulțumiri există și în administrația publică, în instituțiile autofinanțate și în alte domenii, iar amendamentele vor fi preluate de la cei direct afectați de viitoarea lege.

Florin Manole a declarat că una dintre principalele preocupări este situația din sistemul sanitar.

„Așteptăm probabil în cursul acestei zile sau mâine dimineață o evaluare completă pe funcțiile din sănătate, pentru că acolo sunt destul de multe profesii care pierd din venituri, conform calculului”, a spus deputatul PSD.

Acesta a adăugat că sindicatele și angajații au exprimat îngrijorări legate de sumele compensatorii prevăzute în proiectul de lege.

„Există dubii, există nemulțumiri, există semne de întrebare legitime (...) și toți cer garanții că nicio ordonanță de la sfârșitul anului, așa-numita ordonanță trenuleț, nu va suspenda acea plată, astfel încât oamenii să nu piardă venituri”, a declarat Manole.

Fostul ministru al Muncii a declarat că una dintre propunerile formulate în cadrul consultărilor este ca valoarea de referință utilizată în lege să fie cel puțin egală cu salariul minim pe economie: „În mod recurent a existat remarca potrivit căreia valoarea de referință de la care trebuie să plecăm trebuie să fie egală cu salariul minim pe economie (...) pentru că nimeni nu trebuie să câștige mai puțin decât salariul minim pe economie”.

Potrivit lui Manole, o parte dintre amendamente nu presupun un impact bugetar semnificativ și vor fi centralizate înainte de a fi prezentate.

Deputatul PSD a oferit exemplul indemnizațiilor acordate elevilor și cursanților din învățământul militar și de ordine publică.

El a declarat că proiectul actual reduce nivelul acestor indemnizații față de varianta publicată în urmă cu două luni și consideră că acestea ar trebui menținute pentru a încuraja recrutarea de personal în sistemul public.

Manole a vorbit și despre situația polițiștilor suspendați în timpul unor anchete penale și declarați ulterior nevinovați de instanță.

Potrivit acestuia, aceștia ar trebui să primească integral drepturile salariale pierdute pe perioada suspendării.

Florin Manole a declarat că o altă nemulțumire semnalată în timpul consultărilor privește diferențele mari de salarizare dintre administrația centrală și structurile teritoriale: „Este vorba și despre o nemulțumire generală referitoare la discrepanțele dintre nivelul central al administrației și nivelul teritorial, acolo unde diferențele sunt foarte mari”.

Deputatul a afirmat că au existat discuții și cu reprezentanții instituțiilor autofinanțate, dând ca exemplu Administrația Națională „Apele Române”.

Potrivit acestuia, reprezentanții instituției au avertizat că nivelul actual al salarizării riscă să ducă la plecarea specialiștilor și a personalului din teren către sectorul privat.

Florin Manole a declarat că PSD nu elaborează propriile amendamente, ci intenționează să preia propunerile formulate de angajații din sistemele vizate.

„Noi preluăm amendamente de la oamenii cărora această lege li se adresează. Este vorba despre amendamente pe care le fac polițiști, medici, oameni din sistemul sanitar, asistenți medicali, profesori și așa mai departe”, a spus acesta.

El a adăugat că speră ca propunerile să fie analizate de toate partidele parlamentare și să contribuie la îmbunătățirea proiectului aflat în dezbatere.

În opinia lui Florin Manole, noua lege a salarizării trebuie să respecte obiectivele asumate de România prin relația cu Comisia Europeană, însă fără diminuarea veniturilor angajaților.

„Comisia Europeană ne-a cerut mai multă echitate în sistem și să facem ordine în domeniul salarizării. Nu a cerut niciun moment să scadă veniturile vreunora dintre oameni”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Acesta a precizat că discuțiile cu reprezentanții familiilor ocupaționale urmau să continue pe parcursul weekendului, iar ulterior PSD va centraliza toate amendamentele care vor fi înaintate în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege.