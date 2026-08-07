Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial metodologia care modifică modul de desfășurare a examenului de medic specialist. Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, proba scrisă va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate.

Noua metodologie introduce un sistem unitar de evaluare, astfel încât toți candidații din țară vor susține aceeași probă scrisă, în aceleași condiții.

Potrivit Ministerului Sănătății, subiectele vor fi întocmite chiar în ziua examenului de o comisie națională alcătuită din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare.

Acestea vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen din țară. Tot la nivel național va fi stabilit și baremul de corectare.

Conform noii metodologii, proba scrisă se va desfășura în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare.

Examenul va cuprinde zece subiecte, formulate pe baza a zece teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată.

Durata probei rămâne de trei ore, iar nota minimă de promovare este 7,00.

Corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, pe baza baremului unic stabilit la nivel național.

Potrivit metodologiei, rezultatele probei scrise trebuie stabilite în cel mult trei zile lucrătoare de la susținerea examenului. Ministerul Sănătății a anunțat că înscrierile pentru sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026 vor avea loc în perioada 24 august – 7 septembrie, la direcțiile de sănătate publică.

Examenul de medic specialist este programat să se desfășoare între 7 octombrie și 3 noiembrie.

Reprezentanții ministerului au precizat că bibliografia și celelalte informații privind organizarea concursului vor fi publicate în timp util pe site-ul instituției.