Doi medici au fost arestați în Grecia după moartea unui cunoscut cântăreț elen în timpul unei proceduri de schimb plasmatic, cazul readucând în atenție lipsa unui cadru clar pentru clinicile private care oferă tratamente anti-îmbătrânire, informează AFP.

Giorgios Mazonakis, unul dintre starurile muzicii etno-pop grecești, a murit miercuri, la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac în timpul unei proceduri de schimb plasmatic. Tratamentul este utilizat pentru eliminarea din sânge a unor elemente toxice care stau la originea unei patologii.

Schimbul plasmatic este folosit pentru tratarea mai multor afecțiuni, inclusiv a unor boli autoimune precum scleroza în plăci, însă procedura este utilizată din ce în ce mai frecvent și ca tratament anti-îmbătrânire.

Cei doi medici, care formează un cuplu și în viața privată, au negat orice responsabilitate în cazul decesului și au afirmat că Giorgios Mazonakis își pierduse cunoștința înainte de începerea tratamentului.

După ce au fost interogați miercuri, medicii au fost eliberați, însă au fost arestați joi, după ce Poliția elenă a identificat aparente incoerențe în depozițiile lor.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, contrar afirmațiilor celor doi medici, tratamentul ar fi fost deja în desfășurare în momentul în care cântărețul și-a pierdut cunoștința.

Cazul a ridicat întrebări cu privire la reglementările aplicabile clinicilor private care oferă tratamente anti-îmbătrânire în Grecia.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a recunoscut că legislația care vizează aceste clinici reprezintă „o zonă gri” și a spus că aceasta ar trebui reevaluată.

„În prezent nu există un cadru de reglementare”, a declarat ministrul pentru postul de televiziune Action24 TV. „Acest domeniu medical evoluează rapid, depăşind legile existente”, a mai spus Adonis Georgiadis.

Mai mulți oficiali eleni au precizat că schimbul plasmatic este o procedură complexă și uneori riscantă, care necesită prezența unei echipe medicale complete și care nu ar trebui să intre în sfera de activitate a unei clinici private.

„Este absolut sigur că această activitate este ilegală”, a declarat vineri Adonis Georgiadis pentru postul public de televiziune ERT.

„Este interzis să se realizeze (un schimb plasmatic) în afara unui mediu spitalicesc”, a mai spus ministrul.

Avocatul celor doi medici, Nikos Agapinos, a declarat pentru presa elenă că aceștia lucrau „într-o clinică legală, cu echipamente corect înregistrate”.

Cazul urmează să fie analizat în condițiile în care autoritățile elene discută despre necesitatea unor reguli mai clare pentru clinicile care oferă proceduri prezentate drept tratamente anti-îmbătrânire.

Giorgios Mazonakis a fost unul dintre cele mai cunoscute staruri pop din Grecia, cu numeroase hituri de-a lungul unei cariere de peste trei decenii. Cântărețul ar fi trebuit să susțină un concert la Atena pe 30 septembrie.