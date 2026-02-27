Mituri și realități: colagenul și efectele sale asupra ridurilor

Suplimentele de colagen au câștigat popularitate rapidă în ultimii ani, fiind promovate drept soluții eficiente pentru prevenirea și reducerea ridurilor. Specialiștii atrag însă atenția că acestea nu reprezintă o metodă miraculoasă pentru obținerea unei pieli perfect netede, informează news.sky.com.

Colagenul este o proteină cheie pentru elasticitatea și fermitatea pielii, dar efectele consumului său sub formă de suplimente sunt limitate. Cercetările arată că, deși anumite formule pot sprijini sănătatea pielii, rezultatele sunt de obicei slabe și vizibile doar în timp.

Suplimentele de colagen „pot îmbunătăți sănătatea pielii”, dar nu sunt un „remediu rapid antirid”, arată un studiu recent. Cercetarea, realizată de Universitatea Anglia Ruskin (ARU), a analizat date din 16 recenzii și 113 studii clinice, implicând aproape 8.000 de participanți la nivel global.

Rezultatele sugerează că administrarea pe termen lung a suplimentelor de colagen poate îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii, dar nu influențează în mod semnificativ textura sau asprimea acesteia.

Pe lângă efectele asupra pielii, suplimentele au demonstrat și un impact pozitiv asupra simptomelor artritei, inclusiv reducerea rigidității și durerilor articulare. Experții subliniază însă că, deși există beneficii reale, colagenul nu trebuie privit ca un remediu instantaneu împotriva ridurilor.

Deși studiile recente au arătat că suplimentele cu colagen nu influențează semnificativ rugozitatea pielii, acestea pot avea un rol important în îngrijirea holistică a pielii, susțin cercetătorii. Potrivit acestora, produsele ar trebui promovate pentru persoanele interesate de întreținerea completă a sănătății pielii, mai degrabă decât ca soluții rapide împotriva ridurilor.

Cercetarea mai arată că suplimentele cu colagen pot reprezenta un tratament anti-îmbătrânire „legitim” pentru femeile aflate la menopauză sau pentru cele cu pielea afectată de expunerea la razele UV.

„Colagenul ar putea fi cel mai bine poziționat nu ca un remediu rapid antirid, ci ca un suport dermal fundamental pentru persoanele care doresc o întreținere holistică a pielii”, au explicat cercetătorii.

Prin urmare, suplimentele susțin un „model de rejuvenare a pielii de la interior la exterior”, a constatat studiul, acționând ca „agenți de regenerare tisulară mai profundă”, mai degrabă decât ca „ajutoare cosmetice superficiale”.

Lee Smith a atras atenția asupra afirmațiilor exagerate din marketing cu privire la suplimentele de colagen: „Au fost făcute afirmații îndrăznețe în legătură cu suplimentarea cu colagen și adesea de către cei care comercializează produsul.

De exemplu, producătorii au făcut promisiuni conform cărora suplimentarea cu colagen are ca rezultat o acțiune anti-îmbătrânire semnificativă, rapidă și la nivelul întregului corp”.

Profesorul a mai subliniat că descoperirile studiului confirmă avantaje clare în domenii cheie ale îmbătrânirii sănătoase și demontează unele mituri legate de colagen.

„Dacă definim anti-îmbătrânirea ca un produs sau o tehnică concepută pentru a preveni apariția îmbătrânirii, atunci cred că descoperirile noastre susțin această afirmație pentru anumiți parametri. De exemplu, o îmbunătățire a tonusului pielii și a umidității este asociată cu un aspect mai tineresc”, a concluzionat Lee Smith.

Consumatorii trebuie să fie prudenți atunci când investesc în suplimentele de colagen, avertizează Shefalee Loth, nutriționist. Comentând studiul recent, Loth a subliniat că „suplimentele de colagen sunt promovate cu promisiuni ambițioase anti-îmbătrânire, dar dovezile științifice care le susțin rămân limitate”.

Ea a adăugat că, în prezent, „nu există mențiuni de sănătate aprobate pentru colagen în registrul oficial nutrițional și de sănătate”.

Pe lângă incertitudinile legate de eficiență, costul poate fi un factor semnificativ. Majoritatea suplimentelor costă în jur de 25 de lire sterline pe lună pentru administrarea zilnică, iar studiile sugerează că acestea trebuie luate constant pentru a avea rezultate. Loth recomandă consumatorilor să cântărească beneficiile potențiale în raport cu cheltuielile și să fie atenți la afirmațiile de marketing înainte de a se angaja pe termen lung.

Autorii studiului au recunoscut că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine efectele dozei, durata administrării și modul în care compoziția corporală poate influența eficacitatea suplimentelor. Recenzia completă a fost publicată în Forumul deschis al revistei Aesthetic Surgery Journal.