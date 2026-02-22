Kiwi și sănătatea pielii. Ce au observat cercetătorii după opt săptămâni. Studiu

Un fruct la îndemâna oricui, cunoscut pentru conținutul ridicat de vitamina C, ar putea avea un impact surprinzător asupra sănătății pielii, potrivit unui studiu recent. Cercetătorii au constatat că persoanele care au consumat câte două kiwi pe zi, timp de opt săptămâni, au înregistrat o creștere semnificativă a densității pielii, informează Fox News.

Mai exact, cercetătorii de la Universitatea din Otago, Noua Zeelandă, au ajuns la concluzia că o dietă bogată în vitamina C poate avea efecte vizibile asupra sănătății pielii. Potrivit studiului, participanții care au consumat câte două kiwi pe zi, pe o perioadă de opt săptămâni, au înregistrat creșteri semnificative ale nivelului de vitamina C la nivel cutanat. În același timp, au fost observate indicii clare de îmbunătățire a densității pielii și a procesului de reînnoire celulară, aspecte esențiale pentru sinteza colagenului.

Oamenii de știință explică faptul că vitamina C obținută din alimentație este transportată prin sânge până la nivelul pielii, unde contribuie la activarea markerilor asociați cu producția de colagen și regenerarea țesuturilor.

Vissers a mai subliniat că rezultatele cercetării demonstrează cât de eficient reușește pielea să preia vitamina C din circulația sanguină, confirmând importanța alimentației în menținerea sănătății pielii.

Studiul recent aduce dovezi clare că vitamina C ajunge, prin intermediul sângelui, în toate straturile pielii și contribuie direct la îmbunătățirea funcțiilor acesteia. Potrivit cercetătoarei Vissers, este pentru prima dată când acest mecanism este demonstrat științific, cu efecte măsurabile asupra sănătății pielii.

Cercetarea a implicat 24 de adulți sănătoși din Noua Zeelandă și Germania, care au luat parte la acest experiment nutrițional desfășurat pe parcursul a opt săptămâni. În această perioadă, participanții au consumat zilnic câte doi kiwi, fructe recunoscute pentru conținutul ridicat de vitamina C.

Oamenii de știință au analizat nivelurile de vitamina C din sânge și din piele atât înainte, cât și după acest experiment. La finalul celor opt săptămâni, datele au arătat o creștere de aproape 50% a densității pielii și o accelerare a regenerării celulare cu aproximativ 30%. În plus, concentrația de vitamina C din piele a crescut semnificativ, confirmând legătura directă dintre aportul alimentar și sănătatea pielii.

Cercetătorii subliniază că adulții sănătoși ar trebui să consume în jur de 250 de miligrame de vitamina C zilnic pentru a menține un nivel optim în plasma sanguină, componenta lichidă a sângelui responsabilă de transportul nutrienților în organism. Aceștia recomandă un aport constant, întrucât vitamina C nu este stocată de organism și trebuie asigurată zilnic prin alimentație.

Deși analiza s-a axat pe consumul de kiwi, autorii studiului subliniază că efecte comparabile ar putea fi obținute și prin includerea altor alimente bogate în vitamina C, precum citricele, fructele de pădure, ardeiul gras sau broccoli.

Vitamina C este recunoscută pentru rolul în sinteza colagenului, motiv pentru care este des întâlnită în produsele destinate îngrijirii pielii. Cu toate acestea, după cum a explicat cercetătoarea Vissers, fiind un nutrient solubil în apă, vitamina C pătrunde dificil prin bariera externă a pielii atunci când este aplicată local.

Dr. Brian Toy, dermatolog certificat la Spitalul Providence Mission din Mission Viejo, California, consideră concluziile studiului interesante, dar atrage atenția că cercetarea nu a evidențiat îmbunătățiri ale elasticității pielii sau o protecție sporită împotriva radiațiilor ultraviolete (UV).

Medicul, care este și profesor clinician la Universitatea din California de Sud și nu a fost implicat direct în studiu, a mai precizat că cercetarea a avut un număr redus de participanți și s-a concentrat pe persoane cu deficit de vitamina C.