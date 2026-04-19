Un fruct numit „miracle berry” redă pofta de mâncare pacienților cu cancer care fac chimioterapie

Un fruct atrage atenția cercetătorilor datorită potențialului său de a sprijini pacienții oncologici în lupta cu efectele adverse ale chimioterapiei. Aceste tratamente pot provoca modificări severe ale gustului și apetitului, ceea ce duce adesea la scădere drastică în greutate și slăbirea organismului, afirmă un medic, potrivit Fox News.

Mai exact, un fruct mic, de culoare roșie, începe să stârnească interes atât în rândul cercetătorilor, cât și al pacienților oncologici, datorită unei proprietăți neobișnuite: capacitatea de a transforma gusturile acide în senzații dulci. Cunoscut sub denumirea științifică de Synsepalum dulcificum, acest fruct este tot mai des asociat cu ameliorarea unui efect secundar frecvent al chimioterapiei.

Mulți pacienți care urmează tratamente oncologice se confruntă cu o modificare a percepției gustului care face ca alimentele să pară metalice, lipsite de savoare sau complet diferite față de normal. Această problemă nu este doar un disconfort minor: poate duce în timp la scădere în greutate, alimentație insuficientă și pierderea apetitului.

Medicul oncolog Mike Cusnir subliniază că modificările de gust pot evolua dintr-un inconvenient aparent minor într-o problemă serioasă. În timp, pacienții ajung să perceapă mâncarea ca fiind complet lipsită de gust, ceea ce reduce dorința de a se alimenta.

„Alterarea gustului va ajunge să-i dea pacientului senzația că totul este absolut fad. Și am putea crede că acest lucru nu este atât de important dar, în timp, devine deranjant până în punctul în care pacientul nu mai mănâncă”, a declarat pentru Fox News dr. Mike Cusnir, oncolog și codirector al departamentului de afecțiuni maligne gastrointestinale de la Centrul Medical Mount Sinai din Miami Beach, Florida.

Impactul efectelor secundare ale tratamentelor oncologice diferă considerabil de la un pacient la altul, însă consecințele pot fi majore. În anumite situații, alimentația deficitară și scăderea în greutate ajung să îngreuneze continuarea terapiei, atrag atenția specialiștii.

În încercarea de a găsi soluții, metodele obișnuite, precum folosirea tacâmurilor din plastic, modificarea temperaturii alimentelor sau intensificarea condimentării, s-au dovedit, de cele mai multe ori, insuficiente pentru a combate tulburarea gustului frecvent întâlnită la pacienți.

Medicul Cusnir își amintește momentul în care a făcut cunoștință cu așa-numitul „fruct miraculos”, o boabă originară din Africa de Vest, asemănătoare ca aspect cu merișorul. Aceasta conține miraculină, o substanță capabilă să modifice temporar percepția gustului.

Experiența directă a fost surprinzătoare: după ce a gustat o lămâie., efectul s-a schimbat radical după consumul fructului, aceeași lămâie căpătând un gust dulce, asemănător limonadei. Efectul este temporar, de regulă între 30 și 40 de minute, iar mecanismul exact prin care acționează rămâne încă în studiu, inclusiv motivele pentru care reacțiile diferă de la o persoană la alta.

Rezultatele preliminare ale unui studiu clinic de mici dimensiuni sunt încurajatoare, dar prudente. Aproximativ jumătate dintre pacienții care au folosit fructul au raportat o îmbunătățire a gustului și a calității vieții, iar un procent redus a reușit chiar să ia în greutate. Cu toate acestea, efectele nu au fost universale.

Specialiștii subliniază că dovezile existente sunt încă limitate și uneori neconcludente, fiind necesare cercetări mai ample pentru a stabili eficiența reală a acestui remediu și profilul pacienților care ar putea beneficia cel mai mult.

În practică, utilizarea fructului este complicată și de natura sa perisabilă. Boabele sunt fragile și își pierd rapid proprietățile după recoltare, motiv pentru care sunt comercializate mai ales sub formă congelată, tablete sau pulbere. Deși disponibilitatea a crescut în ultimii ani, calitatea și eficacitatea produselor pot varia semnificativ.

Cusnir subliniază că, pe baza observațiilor limitate disponibile până în prezent, fructul nu a ridicat semne evidente de întrebare în privința siguranței și nici nu există dovezi clare că ar interacționa negativ cu tratamentele oncologice. Totuși, el atrage atenția că lipsa unor studii ample impune prudență, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să discute cu medicii lor înainte de a introduce suplimente sau terapii noi în rutina lor.

Interesul cercetătorilor s-a extins și către posibilele beneficii pentru persoanele cu diabet. Capacitatea fructului de a modifica percepția gustului ar putea transforma alimentele cu conținut redus de zahăr în opțiuni mai atractive, facilitând astfel respectarea unui regim alimentar adecvat.

Pentru pacienții afectați de modificări ale gustului, chiar și progrese minore pot avea un impact real asupra vieții de zi cu zi. Cusnir explică faptul că mesele pot deveni o experiență dificilă, iar respingerea alimentației poate duce la retragere socială și izolare.

„Pacienții sunt obosiți, extenuați, iar timpul petrecut cu familia lor, dacă mâncarea îi deranjează, creează și mai multă izolare”, a spus el.

Medicul mai subliniază că redescoperirea plăcerii de a mânca, chiar și într-o măsură limitată, poate aduce o schimbare importantă în starea de bine a pacienților.