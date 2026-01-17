Ce măsuri sunt deja în vigoare pentru pacienții cu cancer

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că este exclusă susţinerea coplăţii în oncologie, deoarece în acest domeniu orice întârziere sau barieră poate avea consecinţe grave. „Am văzut în spațiul public discuții despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a afirmat că, în oncologie, orice barieră suplimentară duce la întârzieri, iar fiecare întârziere poate însemna pierderea unei şanse. „Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu. Direcția pe care am urmat-o a fost asumată de la început: creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient”, a declarat acesta.

Rogobete a reamintit că accesul la tratament a fost extins, prin introducerea a 41 de medicamente noi pe lista celor compensate şi gratuite, printre care 11 terapii oncologice inovative, destinate inclusiv formelor rare sau avansate de cancer.

„Am scos prevenția din zona declarativă și am făcut-o funcțională: registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt în transparență decizională. Fără date, prevenția este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă și evaluabilă. Am introdus decontarea spijinului psihologic pentru pacienții oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă. Am integrat și dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale, inclusiv pentru pacienții oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparență", a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, „în oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”.

Senatorul POT Gheorghe Vela a depus la Senat, la finalul anului trecut, proiectul de lege nr. B 718/2025, intitulat „Legea privind drepturile, protecţia şi serviciile acordate pacientului oncologic în România”. Documentul prevede, printre altele, ca pacienţii oncologici să achite o coplată de cel mult 5% din valoarea serviciilor medicale primite.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, senatorul a susţinut că a avut în vedere, „ocrotirea în primul rând a persoanelor neasigurate care au fost «dezbrăcate» de asigurare de către Guvernul Bolojan”.

„Ceea ce propun eu prin acest PL este tot o „gratuitate”, dar „partială” şi mai ales „nemascată”...pentru oamenii nevoiaşi care suferă de cancer, fiindcă cei 5% pot fi plătiti în rate sau chiar deloc, dacă aceşti oameni dovedesc că nu au venituri. Există persoane ne-asigurate cu venituri şi persoane ne-asigurate fără venituri. Pe acesti oameni, care sunt cei mai necăjiti dintre toti care sunt și ne-asiguraţi, dar şi fără venituri, eu doresc să-i ajut cu prioritate. Fiindcă eu caut să-i aduc practic şi pe aceşti oameni în starea de a beneficia de tratamente oncologice ca şi cum ar fi şi ei asiguraţi”, a mai scris acesta.

CNAS a explicat, însă, ce servicii primesc, de la 1 ianuarie, persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, indiferent dacă sunt sau nu asigurate.

Potrivit CNAS, pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie au statut de persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de:

medicamentele şi serviciile prevăzute în programul naţional respectiv;

întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.