Ce servicii medicale sunt decontate pentru asigurați și neasigurați de la 1 ianuarie. Lista CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis lista completă a serviciilor medicale de care beneficiază, începând cu 1 ianuarie, persoanele înscrise în programele naționale de sănătate, indiferent dacă acestea sunt sau nu asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit CNAS, regimul de acces la servicii diferă în funcție de statutul pacientului – asigurat, neasigurat sau fără venituri – precum și de programul național în care acesta este inclus.

-servicii medicale și servicii conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale de sănătate;

-întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

CNAS precizează că pacienții fără venituri înscriși în programul național de oncologie dobândesc statut de persoane asigurate și beneficiază, până la vindecarea afecțiunii oncologice, de:

-medicamentele și serviciile prevăzute în programul național de oncologie;

-întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA și în programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei beneficiază de:

-servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale respective;

-întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

În cazul programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecțiunii respective.

CNAS arată că pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază, în continuare, de:

-serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale acordate în programul sau programele respective, pentru afecțiunile de care suferă;

-serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora, respectiv consultații și spitalizări, până la vindecarea afecțiunii;

-serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

„Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective (…) până la vindecarea respectivei afecțiuni”, a transmis CNAS.

CNAS detaliază și serviciile din pachetul de bază care completează programele naționale de sănătate, precum și modul de efectuare și decontare a acestora.

Pentru toate programele naționale de sănătate sunt incluse:

-prescripții medicale pentru medicamente, materiale sanitare și alte produse eliberate în regim ambulatoriu prin farmacii cu circuit deschis și/sau închis;

-servicii medicale spitalicești, în regim de spitalizare de zi sau spitalizare continuă, în cadrul cărora se acordă tratamentul specific programului;

-prescripții medicale pentru medicamentele și materialele sanitare eliberate la externare;

-scrisoare medicală sau bilet de externare din spital, care trebuie să conțină evaluarea stării de sănătate la externare și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică.

Pentru acest program sunt incluse:

-consultații la medicul de familie pentru prescrierea medicamentelor specifice;

-consultații la medicul de familie pentru emiterea biletului de trimitere pentru investigația HbA1c;

-consultații la medicul de specialitate diabet, nutriție și boli metabolice, doar pentru prescrierea medicamentelor și materialelor sanitare;

-consultații la medicul specialist sau, în lipsa acestuia, la medicul de medicină internă nominalizat de casa de asigurări, pentru recomandarea HbA1c;

-bilete de trimitere pentru investigația HbA1c.

Include:

-consultații la medicul de familie pentru prescrierea medicamentelor;

-consultații la medici de specialitate, printre care alergologie, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gastroenterologie, genetică medicală, hematologie, neurologie, nefrologie, oncologie medicală, oftalmologie și pneumologie, exclusiv pentru prescrierea tratamentului specific.

Pentru transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană sunt incluse:

-consultații la medicul de familie;

-consultații la medici din specialitățile clinice, conform competențelor, pentru prescrierea medicamentelor specifice.

Pacienții beneficiază de:

-consultații la medicul de specialitate hematologie, exclusiv pentru prescrierea medicamentelor.

Sunt incluse:

-consultații la medicul obstetrică-ginecologie și la medicul de genetică medicală pentru persoanele înrolate în subprogramul de prevenire a bolilor genetice;

-sfat genetic acordat de medicul de genetică medicală.

-consultații la medicul de specialitate endocrinologie, pentru prescrierea tratamentului.

-consultații la medicul de specialitate neurologie sau neurologie pediatrică, pentru prescrierea medicamentelor.

Pacienții beneficiază de:

-consultații la medicii de psihiatrie, psihiatrie pediatrică și anestezie-terapie intensivă, pentru prescrierea tratamentului în subprogramul de tratament al bolnavilor cu toxicodependență și testarea metaboliților stupefiantelor.

CNAS precizează că pacienții neasigurați înscriși în programele naționale de sănătate se pot prezenta direct la cabinetul medicului de specialitate sau la spital, fără bilet de trimitere, pentru consultațiile și serviciile medicale prevăzute.

Totodată, pacienții fără venituri din programul de oncologie și pacienții neasigurați cu HIV/SIDA și tuberculoză beneficiază de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate, până la vindecarea afecțiunii.

CNAS mai explică faptul că accesul pacienților incluși în programele naționale la servicii medicale în regim de spitalizare de zi se face fără condiționări financiare, prin decontare la nivel realizat, pentru:

-afecțiunile pentru care pacienții sunt înscriși în programele naționale;

-pacienții diagnosticați cu tuberculoză sau HIV/SIDA;

-pacienții cu afecțiuni oncologice sau suspiciune de afecțiune oncologică.

Investigațiile paraclinice în ambulatoriu pentru monitorizarea bolilor cronice se efectuează:

-în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare pentru pacienții oncologici;

-în maximum 5 zile lucrătoare, o singură dată pe an, pentru investigații de înaltă performanță (RMN, CT, scintigrafie, angiografie) la pacienți cu diabet, boli rare, afecțiuni cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau boală cronică renală;

-conform programării, pentru celelalte investigații, în limita valorii de contract.