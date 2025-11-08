Fără hârtii la doctor și farmacie. Cum va funcționa noua platformă digitală de sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță prima versiune a noii Platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate în decembrie. Sistemul va permite accesul pacienților la istoricul medical și la dosarul electronic, programări online și eliminarea documentelor pe hârtie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat detalii despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS). Sistemul este realizat prin finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, unde digitalizarea a reprezentat o componentă majoră.

„Este vorba de un proiect realizat prin PNRR, pentru că PNRR-ul a avut şi o componentă de digitalizare, unde Ministerul Sănătăţii a beneficiat de 400 de milioane de euro. 100 de milioane de euro din aceşti 400 au fost destinaţi noii platforme integrate a asigurărilor de sănătate”, a declarat ministrul la TVR INFO.

Prima versiune a sistemului va fi prezentată în luna decembrie. Ministrul afirmă că testarea nu va perturba activitatea medicală: „În decembrie vom avea prima înfăţişare. (...) Se va testa în sisteme pilot, astfel încât să nu afectăm activitatea”.

Ministrul spune că preluarea datelor și interoperabilitatea necesită timp. „Transferul informaţiilor şi al datelor din platforma veche în platforma nouă va dura foarte mult, aproape şase luni”, a precizat Alexandru Rogobete. Sistemul va fi implementat gradual pentru a evita blocaje.

Una dintre cele mai importante noutăți ale platformei este faptul că pacienții vor interacționa cu sistemul digital de sănătate. Accesul se va face prin telefon, laptop sau orice alt dispozitiv conectat la internet, folosind cod și parolă.

„Noua platformă vine, pe lângă informatizarea adaptată anului 2025, cu ceva nou, va interacţiona cu pacientul. Şi asta este o noutate. Platforma va putea fi accesată de pacient atât de pe telefonul mobil cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv cu un cod şi o parolă, iar pacientul îşi va putea vedea istoricul medical. În sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil”, a declarat ministrul.

Pacienții vor vedea date importante, inclusiv costul serviciilor medicale: „Îşi va putea accesa istoricul vizitelor, va putea vedea cât a costat fiecare investigaţie şi cât a decontat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”.

O altă schimbare majoră vizează eliminarea documentelor fizice. Rogobete afirmă că rețetele, trimiterile și scrisorile medicale vor fi eliminate treptat din formatul de hârtie.

„Reţeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea, toate documentele practic dispar şi se mută în această platformă”, a explicat el. Ministrul a oferit un exemplu simplu de funcționare: „Vă dau un exemplu. Vă duceţi la medicul de familie şi vă prescrie un antibiotic. Vă duceţi la o farmacie pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a buletinului de identitate. Pentru început vom funcţiona pe toate cele trei sisteme. Încet, încet ne dorim să mergem în zona cărţii de identitate integrate. Farmacistul va vedea în platformă prescripţia medicală şi vă eliberează antibioticul, fără alt document”.

Ministrul confirmă că toate programările vor putea fi făcute direct în platformă, atât pentru medicul de familie, cât și pentru ambulatoriu.

Platforma digitală are rolul de a reduce timpul petrecut de pacienți cu documente, formulare, adeverințe sau programări. Sistemul integrat va prelua istoricul investigațiilor, diagnosticele, tratamentele și datele de contabilitate medicală.

În forma actuală, pacienții trebuie să păstreze bilete de trimitere, rețete tipărite, scrisori medicale sau copii după analize. Noul sistem ar elimina această dependență de documente fizice. Farmaciile și spitalele vor accesa direct datele necesare prin platformă.

Un sistem informatic coerent poate reduce și sarcina administrativă a medicilor, care petrec ore întregi cu acte, înregistrări, raportări și tipăriri. În sistemul actual, erorile de codare, carduri blocate și conexiuni căzute au generat blocaje pentru cabinete medicale și farmacii.

Platforma integrată promite o structură unică, fără sisteme paralele și fără fișiere duplicate.

Farmaciile vor putea verifica direct prescripțiile și decontările, ceea ce elimină confuziile legate de stocuri și rețete nerecunoscute.

Ministrul afirmă că platforma va fi introdusă etapizat, în testare pilot, pentru a evita blocarea sistemului sanitar. România a avut în ultimii ani incidente în care platforma informatică actuală a căzut zile întregi, lăsând spitalele și farmaciile să introducă date offline.

Noua PIAS este construită „adaptată anului 2025”, după cum afirmă ministrul, și va funcționa pe tehnologie actualizată. Transferul complet al informațiilor din sistemul vechi va dura până la șase luni, ceea ce înseamnă că cele două platforme vor funcționa în paralel o perioadă.