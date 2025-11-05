Ministrul Sănătății, despre certificatele de medic false:Voi fi primul care le va desface contractul de muncă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că birourile Ministerului Sănătății unde au loc perchezițiile Operațiunii Jupiter au fost sigilate și că documentele solicitate vor fi înaintate Parchetului General. Oficialul a precizat că, în cazul în care vor fi găsiți vinovați, angajații implicați vor fi concediați.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale au efectuat miercuri percheziţii la sediul Ministerului Sănătăţii, legate de o anchetă aflată în derulare. Oficialii ministerului au precizat că aceste activităţi nu vizează Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (COSU).

Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătăţii a transmis că îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea principiilor legalităţii, transparenţei şi integrităţii în activitatea instituţiei. Totodată, ministerul a anunţat că va colabora cu autorităţile competente şi va comunica public informaţiile permise de cadrul legal şi de ancheta în desfăşurare.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că ancheta Parchetului General vizează posibila eliberare în fals a unor certificate de medic specialist. Este vorba despre 12 persoane care ar fi efectuat stagiile de rezidenţiat în Republica Moldova, deşi erau angajate în România şi, în realitate, nu ar fi parcurs aceste pregătiri.

Rogobete a precizat că birourile din Ministerul Sănătăţii unde se desfăşoară percheziţiile au fost sigilate, iar documentele solicitate au fost transmise Parchetului General. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi angajaţi ai ministerului, aceştia vor fi demiși din funcţii.

Alexandru Rogobete a declarat că cele mai mari probleme apar la recunoaşterea specializărilor obţinute în afara Uniunii Europene. El a explicat că, spre deosebire de statele membre UE, unde există un sistem electronic de verificare a diplomelor şi stagiilor de pregătire, pentru ţările din afara spaţiului european lipsesc mecanisme administrative similare.

Procurorii şi poliţiştii au efectuat miercuri 14 percheziţii într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune, fals în acte şi exercitarea fără drept a unei profesii. Ancheta priveşte mai mulţi medici care ar fi solicitat recunoaşterea studiilor efectuate la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, deşi stagiile de rezidenţiat nu ar fi fost realizate în realitate.