Operațiunea Jupiter 4, continuă cu ziua 3. Sunt vizate 118 persoane pentru audieri

Operațiunea Jupiter continuă în cea de-a treia zi, în care procurorii efectuează 267 de percheziții, iar 118 persoane sunt vizate pentru audieri, într-o anchetă privind infracțiuni economico-financiare, prejudiciul estimat depășind 61 de milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cursul zilei de 5 noiembrie 2025 se desfășoară 267 de percheziții domiciliare și sunt puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării.

„În cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie 2025, se desfăşoară 62 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 267 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării”, a anunțat, miercuri dimineață, Parchetul General.

Activitățile vizează identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activitățile ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății. Prejudiciul reținut se ridică la 61.397.871 de lei și 476.700 euro.

Investigațiile vizează infracțiuni de evaziune fiscală, producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, incendiere, tăiere fără drept de arbori, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, precum și alte fapte ilegale.

Potrivit procurorilor, operațiunea subliniază importanța combaterii infracțiunilor economico-financiare prin măsuri judiciare menite să prevină, să sancționeze și să asigure recuperarea prejudiciilor cauzate.

Procurorii au explicat că prevenirea și sancționarea infracțiunilor economico-financiare reprezintă o prioritate strategică a Ministerului Public, având în vedere efectele semnificative asupra stabilității economice, concurenței loiale și capacității statului de a asigura resursele bugetare necesare instituțiilor publice.

Potrivit acestora, faptele ilicite din sfera fiscalității, evaziunii și a fraudelor cu produse accizabile afectează principiul echității fiscale și oferă avantaje nejustificate operatorilor care încalcă legea, în detrimentul celor care respectă reglementările legale atunci când își desfășoară activitatea.