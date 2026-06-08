Cel puțin 10 persoane au murit după ce o ambarcațiune despre care se crede că transporta migranți s-a răsturnat în apropierea Maltei, au anunțat autoritățile italiene, potrivit BBC.

Incidentul s-a produs în Marea Mediterană, pe una dintre cele mai periculoase rute de migrație către Europa.

Potrivit Gărzii de Coastă din Italia, nava plecase de pe coasta Libiei și avea la bord aproximativ 60 de persoane în momentul accidentului.

Autoritățile din Malta au solicitat sprijin pentru operațiunea de căutare și salvare după ce au fost raportate persoane aflate în apă în urma răsturnării ambarcațiunii.

Într-un comunicat oficial, Garda de Coastă italiană a precizat că o navă de patrulare a recuperat zece cadavre din zona tragediei. Căutările au continuat și în cursul după-amiezii de duminică, în încercarea de a identifica eventuali supraviețuitori sau alte victime.

Totodată, o navă de pescuit aflată în apropiere a reușit să salveze aproximativ 48 de persoane. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre starea acestora.

Tragedia readuce în atenție riscurile uriașe asociate traversării Mediteranei Centrale, ruta folosită de mii de migranți care încearcă să ajungă în Europa din Africa de Nord.

Datele publicate de Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), agenție a Organizației Națiunilor Unite, arată că cel puțin 827 de persoane și-au pierdut viața în 2026 pe această rută maritimă.

48 migrants rescued by fishing boat, 10 die, two missing after craft capsizes in Malta SAR https://t.co/1dne7QvUO5 — MaltaToday (@maltatoday) June 8, 2026

Cifra evidențiază pericolele constante cu care se confruntă migranții care încearcă să ajungă în Italia sau Malta la bordul unor ambarcațiuni supraaglomerate și adesea nesigure.

În 2025, peste 1.330 de persoane au murit pe aceeași rută, conform statisticilor IOM.

Zona dintre coastele Libiei, Maltei și Italiei este monitorizată permanent de autoritățile maritime și de organizațiile implicate în operațiuni de salvare. Cu toate acestea, numărul ridicat de plecări și condițiile dificile de pe mare continuă să genereze incidente grave.

Ancheta privind circumstanțele exacte ale naufragiului este în desfășurare, iar autoritățile continuă căutările pentru a stabili dacă mai există persoane dispărute.