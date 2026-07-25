Sacrificiul lui Alexandru Sorin Olaisiu, românul care și-a pierdut viața după ce a salvat un copil de la înec în Lacul Garda, continuă să emoționeze Italia. În semn de recunoștință pentru gestul său, un consilier local din orașul Corigliano Rossano propune ca numele acestuia să fie atribuit unei străzi sau unei piețe, pentru ca fapta sa să rămână vie în memoria comunității, potrivite Cosenza Channel.

Giancarlo Bosco, consilier local din opoziție în Corigliano Rossano, a depus o solicitare oficială prin care cere administrației locale ca o stradă sau o piață din oraș să poarte numele lui Alexandru Sorin Olaisiu.

Potrivit inițiatorului, inițiativa depășește caracterul simbolic și urmărește să păstreze vie amintirea românului, oferind totodată un exemplu de solidaritate și curaj pentru generațiile viitoare.

Consolierul a explicat că Alexandru Sorin Olaisiu locuia și muncea de mai mult timp în Corigliano Rossano, fiind bine integrat în comunitate, iar prin gestul său a demonstrat responsabilitate față de ceilalți și spirit civic.

Tragedia a avut loc în apropierea plajei Giamaica din stațiunea Sirmione, de pe malul Lacului Garda. Un copil britanic de șapte ani a fost surprins de curenți și a fost la un pas de înec.

Fără să stea pe gânduri, Alexandru Sorin Olaisiu a intrat în apă și a reușit să îl aducă pe copil în siguranță. La scurt timp după intervenție, însă, românul a dispărut sub apă.

Echipele de salvare au desfășurat operațiuni de căutare timp de cinci zile, iar trupul său a fost găsit ulterior la aproximativ 25 de metri adâncime, în apropierea locului în care s-a produs tragedia.

Conform concluziilor preliminare ale autorităților, intervenția românului a fost una instinctivă, acesta acționând fără să țină cont de pericolul la care se expunea.

În argumentarea propunerii, Giancarlo Bosco afirmă că Alexandru Sorin Olaisiu a demonstrat că solidaritatea și spiritul civic depășesc orice graniță.

„Altruismul nu are pașaport”, susține consilierul local, care amintește că românul a ales să își riște viața pentru a salva un copil pe care nu îl cunoștea.

Potrivit acestuia, atribuirea numelui lui Alexandru Sorin Olaisiu unei străzi sau unei piețe ar reprezenta atât un omagiu adus unui erou, cât și un mesaj despre integrare și apartenență la comunitate. În opinia sa, memoria românului ar trebui să rămână prezentă în viața de zi cu zi a locuitorilor și să amintească faptul că adevăratul eroism înseamnă să îi pui pe ceilalți înaintea propriei siguranțe.

Solicitarea depusă de Giancarlo Bosco urmează să fie analizată de administrația locală și de instituțiile competente din Corigliano Rossano.

Dacă inițiativa va fi aprobată, numele lui Alexandru Sorin Olaisiu va fi atribuit oficial unei străzi sau unei piețe din oraș, ca omagiu pentru gestul de sacrificiu care i-a impresionat pe locuitorii comunității italiene.