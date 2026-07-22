Eroul român care a învins una dintre cele mai puternice armate ale vremii. Bătălia care a schimbat istoria
- Florian Olteanu
- 22 iulie 2026, 06:45
Despre eroul român Iancu de Hunedoara, s-a scris mult. A fost folosit de istoriografia comunistă ca românul care a condus Ungaria. Și ca românul care a avut un fiu care a fost regele Ungariei. Voievod al Transilvaniei (1441-1446) și guvernator al Ungariei (1446-1453), Căpitan general al Armatei regale maghiare (1453-1456) Iancu a fost un geniu geopolitic.
El este practic, în ordinea figurilor cruciadei antiotomane între Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare. Victoria de la Belgrad contra otomanilor a venit la doar 3 ani după cucerirea Bizanțului de către Mehmet (Mahomet) Cuceritorul sau Fatih. Cucerirea Belgradului va fi posibilă abia la 1521, de către Suleyman Magnificul. Așadar, Iancu de Hunedoara a amânat cu 65 de ani un pas uriaș al geopoliticii otomane.
Eroul de la Belgrad, la începutul luptei de 19 zile
Eroul Iancu de Hunedoara a intrat în luptă timp de 19 zile. Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului în mai 1456 visa la Belgrad. Dorea ca otomanii să aibă drum deschis spre Europa Centrală. Li s-a opus Iancu de Hunedoara. Acesta a decis să organizeze defensiv și ofensiv Cetatea Belgradului. Ladislau, fiul său și Mihail Szilagyi urmau să apere cetatea cu 5000 de militari profesioniști recrutați extern-lefegii sau mercenari.
Diplomatic, Iancu alesese ca pentru a apăra Belgrad să coopereze și cu eroul albanez Skenderbeg. Ioan de Capistrano, predicator și preot romano-catolic l-a ajutat să adune 30 000 militari și o flotă de 200 vase, multe transformate din vase civile în vase militare. La 4 iulie 1453, cetatea Belgrad a început să fie asaltată de proiectilele a 300 tunuri otomane.
Iancu de Hunedoara a replicat pe 14 iulie, când flota creștină a atacat flota otomană pe Dunăre. S-a reușit despresurarea fortăreței de la Zemun și revenirea la aprovizionarea cetății Belgrad de pe Dunăre. La 21 iulie 1456, sultanul Mahomed a ordonat asalturi succesive. Deși otomanii au reușit să atingă zidurile cetății, asediații creștini i-au respins.
Rezistența s-a făcut inclusiv cu aruncarea de baloți în flăcări, câlți cu păcură aprinsă și apă clocotită. Otomanii au fost împinși de pe scările folosite la asediu.
Eroul triumfător pe 22/23 iulie 1456
Creștinii vor declanșa atacul general la 22 iulie 1456, de pe Sava, râu care a fost trecut. S-au captruat tunurile otomane care au fost întoarse contra otomanilor aflați în fața cetății Belgrad. Săgețile creștinilor au distrus avangarda otomană. Sultanul a fost salvat cu trupul de către un credincios al său, Hassan, șeful ienicerilor care și-a pierdut viața.
La 23 iulie 1456, otomanii s-au retras, lăsând în urmă 24 000 morți și o importantă pradă de război. Artizanul victoriei, bolnav de ciumă, avea să se stingă pe 11 august 1456 la Zemun. Catedrala romano-catolică de la Alba Iulia i-a primit trupul cu cinste. Pe piatra tombală stă scris: „S-a stins lumina lumii!”
Legenda spune că la ora 12.00, zilnic, clopotele catedralelor romano-catolice bat în cinstea victoriei de la Belgrad din 22/23 iulie 1456.