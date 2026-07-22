Despre eroul român Iancu de Hunedoara, s-a scris mult. A fost folosit de istoriografia comunistă ca românul care a condus Ungaria. Și ca românul care a avut un fiu care a fost regele Ungariei. Voievod al Transilvaniei (1441-1446) și guvernator al Ungariei (1446-1453), Căpitan general al Armatei regale maghiare (1453-1456) Iancu a fost un geniu geopolitic.

El este practic, în ordinea figurilor cruciadei antiotomane între Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare. Victoria de la Belgrad contra otomanilor a venit la doar 3 ani după cucerirea Bizanțului de către Mehmet (Mahomet) Cuceritorul sau Fatih. Cucerirea Belgradului va fi posibilă abia la 1521, de către Suleyman Magnificul. Așadar, Iancu de Hunedoara a amânat cu 65 de ani un pas uriaș al geopoliticii otomane.

Eroul Iancu de Hunedoara a intrat în luptă timp de 19 zile. Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului în mai 1456 visa la Belgrad. Dorea ca otomanii să aibă drum deschis spre Europa Centrală. Li s-a opus Iancu de Hunedoara. Acesta a decis să organizeze defensiv și ofensiv Cetatea Belgradului. Ladislau, fiul său și Mihail Szilagyi urmau să apere cetatea cu 5000 de militari profesioniști recrutați extern-lefegii sau mercenari.

Diplomatic, Iancu alesese ca pentru a apăra Belgrad să coopereze și cu eroul albanez Skenderbeg. Ioan de Capistrano, predicator și preot romano-catolic l-a ajutat să adune 30 000 militari și o flotă de 200 vase, multe transformate din vase civile în vase militare. La 4 iulie 1453, cetatea Belgrad a început să fie asaltată de proiectilele a 300 tunuri otomane.

Iancu de Hunedoara a replicat pe 14 iulie, când flota creștină a atacat flota otomană pe Dunăre. S-a reușit despresurarea fortăreței de la Zemun și revenirea la aprovizionarea cetății Belgrad de pe Dunăre. La 21 iulie 1456, sultanul Mahomed a ordonat asalturi succesive. Deși otomanii au reușit să atingă zidurile cetății, asediații creștini i-au respins.

Rezistența s-a făcut inclusiv cu aruncarea de baloți în flăcări, câlți cu păcură aprinsă și apă clocotită. Otomanii au fost împinși de pe scările folosite la asediu.

Creștinii vor declanșa atacul general la 22 iulie 1456, de pe Sava, râu care a fost trecut. S-au captruat tunurile otomane care au fost întoarse contra otomanilor aflați în fața cetății Belgrad. Săgețile creștinilor au distrus avangarda otomană. Sultanul a fost salvat cu trupul de către un credincios al său, Hassan, șeful ienicerilor care și-a pierdut viața.

La 23 iulie 1456, otomanii s-au retras, lăsând în urmă 24 000 morți și o importantă pradă de război. Artizanul victoriei, bolnav de ciumă, avea să se stingă pe 11 august 1456 la Zemun. Catedrala romano-catolică de la Alba Iulia i-a primit trupul cu cinste. Pe piatra tombală stă scris: „S-a stins lumina lumii!”

Legenda spune că la ora 12.00, zilnic, clopotele catedralelor romano-catolice bat în cinstea victoriei de la Belgrad din 22/23 iulie 1456.