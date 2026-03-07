Sacrificiu pentru credință, diplomație și cruciadă antiotomană - coordonate istorice românești

Încă din Antichitate, spiritul creștin a fost dedicat sacrificiului pentru triumful creștimismului pe teritoriul de astăzi al României. Evul Mediu este prin excelență o perioadă în care Principatele Române s-au dedicat diplomatic și militar Cruciadei anti-otomane. Sfântul Efrem, Episcop de Tomis, Mircea cel Bătrân și Iancu de Hunedoara sunt personalitățile de care ne amintim astăzi, 7 martie 2026.

Sfântul Efrem, Episcopul Tomisului, prin tradiție, a fost al doilea episcop al Eparhiei anticului Tomis. În anul 300, în perioada premergătiare persecuțiilor anti-creștine ale împăratului Dioclețian, Efrem păstorea cu cinste. Faptul că el ș-a mărturisit credința a dus la reclamarea sa de către idolatri.

Refuzând să jertfească idolilor, el refuza să cinstească și cultul împăratului. Împărații erau celebrați ca zei încă din timpul vieții. La 7 martie 300, Sfântul Efrem a fost martirizat.

La 7 martie 1395, la Brașov, Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești și Sigismund de Luxemburg, Rege al Ungariei încheiau un tratat. Este vorba de baza unei alianțe antiotomane. Mircea cel Bătrân învinsese la 10 octombrie 1394 otomanii lui Baiazid. În acel context, boierii ar fi complotat și l-ar fi îndepărat pe Mircea cel Bătrân.

Domnitorul a mers în Ardeal și în acest context a negociat rcuperarea tronului și asigurarea lui Sigismund de loialitatea Țării Românești ca stat antiotoman. Loialitatea se va manifesta prin participarea lui Mircea cel Bătrân la 25 septembrie 1396 la Cruciada de la Nicopole. Se consideră că după înfrângerea de la Nicopole a cruciaților, Mircea și-a recăpătat tronul pe care îl va ocupa până la moartea sa pe 31 ianuarie 1418.

La 7 martie 1441, Iancu de Hunedoara prelua ca voievod tronul Transilvaniei. În perioada 1441-1456 a fost Ban al Severinului. A deținut și calitatea de comite al Timișoarei. Data de 7 martie este foarte importantă pentru istoria Transilvaniei. Iancu de Hunedoara va încerca să facă din Transilvania și Ungaria două bastioane antiotomane.

Pericolul otoman a fost foarte mare. Era amenințat Constantinopolul. Va fi amenințat Belgradul, după ce Țaratele de Vidin și Târnovo căzuseră. Căzuse, după bătălia de la Kossovopolje (1389) și statul sârbilor. Așadar, otomanii aproape că stăpâneau Balcanii. Iancu de Hunedoara va reuși să salveze Belgradul la finalul domniei sale, fiindcă Iancu va muri la 11 august 1456 în fortăreața Zemun, din cauza ciumei. Asta după ce salvase Belgradul de pericolul ocupării de către otomani.