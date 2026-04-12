De Paști, a plouat cu bombe peste 2 orașe cunoscute

Războaiele nu țin cont de sărbători! Așa se face că în 1941 și în 1944, două cunoscute orașe dunărene, Belgradul, capitala Iugoslaviei și a Serbiei, Turnu Severin, reședința județului Mehedinți au cunoscut o ploaie de foc, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

De Paști, la o diferență de trei ani, Belgradul și Turnu Severin vor cunoaște bombardamente devastatoare. Ele au legătură direct cu un nume, generalul Alexander Lohr. Acesta s-a născut la Turnu Severin în 1885 apoi a studiat în Austro-Ungaria. În 1938, fiind general de aviație a fost integrat în Luftwaffe. În 1939, a făcut planurile de bombardare a Varșoviei. La 6 aprilie 1941, a ordonat bombardarea Belgradului. Bombardamentele au dus la capitularea Iugoslaviei la 17 aprilie 1941. Pe 20 aprilie 1941, Belgradul devastat încerca să se reculeagă de Paști.

Anglo-americanii au decis să bombardeze orașul natal al lui Alexander Lohr, Turnu Severin pe 16 și 17 aprilie 1944, în seara de Paști. A fost un prim bombardament experimental de noapte în noaptea de 15/16 aprilie 1944. A fost primul dintr-o serie lungă de bombardamente, 11 la număr, până în vara anului 1944.

Una din ținte a fost așa numitul „cartier nemțesc”, unde se aflase casa în care se născuse Alexander Lohr. Acesta, în cele din urmă, prins de iugoslavi, deoarece comandase ulterior și forțele germane din Balcani-Grecia și Iugoslavia, a fost executat la Belgrad pentru bombardamentul asupra acestui oraș, la data de 26 februarie 1947.

Insula Ada Kaleh făcea parte din România. Așezată la mică depărare în aval de Orșova, insula era locuită de o importantă comunitate turcă. Aflată în componența României după 1919-1920, insula avea ca patron spiritual, un fost prinț din Uzbekistan, Miskin Baba, venit aici și decedat undeva la jumătatea secolului al XIX-lea.

Era venerat de musulmani și de creștini, care aprindeau lumânări la mormântul lui, sau făceau privegheri de noapte pentru că se considera că Sfântul vindeca epilepsia, ajuta femeile infertile să devină mame.

Unii martori oculari au spus că în aprilie 1944, când bombele americane au vrut să lovească insula Ada Kaleh, „o mână verde” a deviat bombele care ar fi țintit citadela Vauban făcută de austriecii care controlaseră Insula Ada Kaleh până în secolul XVIII. Când insula a dispărut la finalul anilor 60, sub apele lacului de acumulare Porțile de Fier, micul mausoleu ridicat de ada-kalezi la debutul anilor 30, printr-o viziune a unor localnici cărora sfântul musulman le prezisese că va veni un rege și le va da prosperitate (Carol al II-lea a dat insulei statut de porto-franco la 4 mai 1931) a fost mutat cu o parte a cetății pe Insula Ostrovul Șimian.