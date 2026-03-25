Reducerea tarifelor la energie electrică în Republica Moldova se amână din cauza bombardamentelor asupra Ucrainei

Republica Molodva. Reducerea tarifelor la energia electrică, care urma să fie aprobată miercuri, 25 martie, de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a fost amânată din cauza bombardamentelor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au scos din funcțiune linia Isaccea–Vulcănești. Aceasta este una dintre principalele surse de import de energie electrică pentru Republica Moldova, iar incidentul a generat riscuri majore pentru aprovizionare și stabilitatea sistemului energetic național.

Membrii Consiliului de Administrație al ANRE au decis să amâne examinarea și aprobarea noilor tarife pentru energia electrică livrată de „Premier Energy” și „FEE Nord”, la solicitarea directorului Consiliului, Alexandru Ursu. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a explicat că instituția are nevoie de o imagine mai clară asupra evoluțiilor din sectorul energetic înainte de a lua o decizie finală.

„Le mutăm pentru altă ședință după ce vedem care este contextul actual cu aprovizionarea și cu prețurile energiei electrice”, a declarat Taran.

Potrivit proiectelor inițiale, clienții „Premier Energy”, care plătesc în prezent 3.59 lei/kWh, ar fi putut achita 3.56 lei/kWh, iar consumatorii din nord, deserviți de „FEE Nord”, urmau să plătească 3.95 lei/kWh în loc de 4 lei/kWh.

Linia Isaccea–Vulcănești, de 400 kV, a fost scoasă din funcțiune după bombardamentele din 23 martie asupra sistemului energetic ucrainean. Consecințele au fost imediate: importurile de energie din România au fost practic întrerupte, sistemul energetic moldovenesc a fost nevoit să se reconfigureze rapid pentru a evita un deficit semnificativ în orele de vârf.

După avarie, au fost activate patru linii de 110 kV peste Prut, precum și importuri prin Ucraina, prin linia de la hidrocentrala Dnestrovsk. Aceste soluții sunt însă limitate: liniile de 110 kV au o capacitate redusă și pot alimenta doar anumite zone din vestul țării, neputând susține consumul la nivel național. Totodată, linia de 330 kV de la Dnestrovsk are o capacitate mai mică decât cea de 400 kV și nu poate acoperi întregul deficit.

Parlamentul a instituit, la cererea Guvernului, starea de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând cu 25 martie. Această decizie vine ca răspuns la riscurile generate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei Isaccea–Vulcănești. Decizia a fost aprobată cu votul a 72 de deputați din majoritatea PAS și din fracțiunile „Democrația Acasă”, „Partidul Nostru” și deputați din Blocul „Alternativa”.

Starea de urgență permite autorităților să intervină rapid în achiziții, să protejeze infrastructura critică și să colaboreze direct cu operatorii de sistem și partenerii externi. De asemenea, se poate prioritiza consumul astfel încât instituțiile sociale, esențiale și populația să fie protejate.