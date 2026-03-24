Stare de urgență în energetică. Transportul electric ar putea fi oprit, elevii trimiși acasă

Republica Moldova. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au scos din funcțiune linia Isaccea–Vulcănești, una dintre principalele surse de energie ale Republicii Moldova, au determinat autoritățile să instituie starea de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând cu 25 martie. Decizia a fost aprobată de Parlament cu votul a 72 de deputați din majoritatea PAS și din fracțiunile „Democrația Acasă”, „Partidul Nostru” și deputați din „Alternativa”.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat, în plenul Parlamentului convocat extraordinar pe 24 martie, că atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene afectează direct securitatea și viața cetățenilor.

„Nu mai vorbim doar despre presiuni indirecte, șantaj energetic sau propagandă. Vorbim despre acțiuni care pun în pericol direct securitatea, sănătatea și viața cetățenilor noștri. Noaptea trecută, a fost deconectată principală linie electrică a țării, Vulcănești-Isaccea. Iar eu vă amintesc, această linie ajunge la o pondere de până la 60-70% din consumul de energie electrică”, a spus premierul.

Șeful Cabinetului de miniștri a comunicat că, în pofida activării celor patru linii alternative de interconexiune cu România, situația rămâne complicată. Deficitul estimat, începând cu 25 martie, poate ajunge până la 350–400 MW în orele de vârf, în special seara, când consumul nu mai este asigurat de sursele locale de energie regenerabilă.

Prim-ministrul, care nu exclude noi atacuri asupra infrastructurii energetice cu impact direct asupra cetățenilor, spune că instituirea stării de urgență „este o măsură necesară, legală și preventivă”.

„Ne permite să acționăm rapid. Să evităm blocajele și, cel mai important, să protejăm oamenii”, a declarat Alexandru Munteanu, adăugând că sistemul energetic este afectat, funcționează la limită și este expus unor riscuri care se pot repeta.

Prin instituirea stării de urgență, Guvernul va putea activa contracte de ajutor de avarie și va putea solicita energie electrică de la operatorii sistemelor de transport adiacente.

„Intervenim rapid în procedurile de achiziții. De asemenea, vom putea proteja infrastructura critică. Vom putea lucra direct cu operatorii și partenerii externi. Și, în sfârșit, dacă va fi necesar, vom prioritiza consumul, astfel încât instituțiile sociale, esențiale și populația să fie protejate”, a menționat premierul.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că linia Isaccea–Vulcănești are o lungime totală de 52 de kilometri pe segmentul ucrainean și cel din Republica Moldova, plus patru kilometri pe teritoriul României, până la Dunăre. Defectul care a dus la scoaterea din funcțiune a liniei este o ruptură de conductor.

„Linia respectivă este proprietatea Republicii Moldova și este la balanța Moldelectrica. Până acum a fost deservită de Moldelectrica și, în ultima perioadă, lucrările de deservire se fac pe baza unui contract bilateral de asistență, de cooperare dintre cei doi operatori de sistem de transport și, la momentul când va fi restabilită linia respectivă, Moldelectrica va rambursa cheltuielile de reconstrucție”, a precizat Dorin Junghietu.

Autoritățile spun că fac tot posibilul pentru aprovizionarea cu energie electrică în această perioadă dificilă, pentru a nu fi nevoie de aplicarea deconectărilor în evantai. În primul rând, este protejată infrastructura critică, prin asigurarea cu generatoare. Totodată, partenerii ucraineni vor încerca să acopere deficitul creat, pe cât este posibil.

„Ce deficit vom avea mâine, de exemplu, e foarte greu de estimat. Acele cifre pe care le-am enunțat, adică 350-400 MW, sperăm să fie cifra maximă, dar depinde și de vreme, de câți MW vor genera instalațiile fotovoltaice. Va fi sau nu vânt mâine și câtă electricitatea va veni din sursele alternative nu știm însă ne pregătim și avem diferite scenarii”, a menționat premierul.

Ministrul energiei a precizat că operatorii de sistem din Blocul Estic au lucrat pe parcursul zilei să ne ajute cu alocări suplimentare pentru ziua de mâine să evităm acele potențiale deconectări în evantai.

„Însă este și un lucru important de menționat, această situație depinde și de lipsa unor atacuri suplimentare asupra infrastructurii din Ucraina”, a remarcat Dorin Junghietu.

Eventuale deconectări în evantai ar putea genera pierderi zilnice de 0.5–0.6 puncte procentuale din creșterea PIB, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.

Ministrul Energiei a declarat în Parlament că proiectul liniei electrice Vulcănești–Chișinău este esențial pentru reducerea vulnerabilităților din sistemul energetic și pentru consolidarea securității energetice. „Linia de la Vulcănești spre MGRES și de la MGRES spre Chișinău și-a depășit deja durata de viață. Astfel de linii sunt proiectate să funcționeze pe durată de 50 de ani. Iar evenimentul întâmplat pe 31 ianuarie 2026 a arătat că linia chiar este vulnerabilă. Și al doilea element este eliminarea acelei vulnerabilități pe unde trece linia, prin întrerupătorul de la MGRES”, a declarat Junghietu.

Ministrul a subliniat că linia Isaccea–Vulcănești rămâne crucială pentru interconectarea Republicii Moldova cu sistemul energetic european, iar proiectul Vulcănești–Chișinău va întări independența energetică a țării.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea se pregătește pentru eventuale întreruperi de curent și ia în considerare trecerea elevilor la învățământ online.

„Municipalitatea va aplica măsurile recomandate la nivel național, însă solicităm informare prealabilă despre eventualele întreruperi de curent, pentru a interveni imediat. În ceea ce privește activitatea transportului public, iluminatul stradal, semaforizarea, spitalele, serviciul de pompare a apei, funcționarea lifturilor și a altor infrastructuri cu potențial de risc”, a menționat Ceban.

În scenariul unor deconectări sau economisire a energiei, elevii ar putea trece temporar la învățământ online, pentru a reduce presiunea asupra consumului, inclusiv dacă circulația troleibuzelor va fi limitată sau suspendată temporar. Locuitorii capitalei sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale transmise de autoritățile centrale, iar Primăria Chișinău va comunica toate deciziile și acțiunile în funcție de evoluția situației.

Linia Isaccea–Vulcănești a fost scoasă din funcțiune în urma atacurilor asupra sistemului energetic ucrainean din 23 martie. Consecințele au fost imediate: importurile din România au fost întrerupte, iar sistemul s-a reconfigurat în regim de urgență. Au fost activate patru linii de 110 kV peste Prut și importuri prin linia de la hidrocentrala Dnestrovsk, însă capacitatea acestora este limitată. Liniile de 110 kV pot alimenta doar anumite zone din vestul țării, iar linia de 330 kV de la Dnestrovsk nu acoperă întregul deficit.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să aplice toate măsurile pentru protejarea populației și a infrastructurii critice.