România sare în ajutorul Republicii Moldova după atacurile Rusiei. Intervenție rapidă pentru energie

Republica Moldova. România a intervenit rapid pentru a sprijini Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei, care au scos din funcțiune linia Vulcănești–Chișinău, ce asigură până la 70% din importul de energie electrică. Declarația a fost făcută pe 24 martie de către ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon-Țurcanu.

Diplomatul român a vorbit despre activarea celor patru linii electrice de 110 kV cu România, pregătite din anul 2025, care și-au demonstrat eficiența, la fel ca în timpul blackoutului parțial din 31 ianuarie 2026, asigurând alimentarea țării cu energie electrică. Ambasadorul a menționat și sprijinul acordat în asigurarea cu apă potabilă.

„România a acționat din nou rapid și hotărât pentru a proteja viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova. Am ajutat concret în două domenii vitale, asigurarea cu energie electrică și apă potabilă, într-un moment în care acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina au avut din nou un impact direct asupra populației de pe acest mal al Prutului. În acest moment de criză, am intervenit pentru stabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova, astfel încât fiecare cetățean de pe acest mal al Prutului să aibă lumină în casă”, a declarat oficialul român.

Cristian Leon-Țurcanu a subliniat că, într-un context în care „energia devine un instrument de presiune și destabilizare”, reacția rapidă a autorităților române a însemnat „continuitate și siguranță pentru cetățeni”.

Ambasadorul a amintit că acțiunile Rusiei au dus și la poluarea Nistrului, punând în pericol accesul la apă în mai multe localități.

„Și aici, România a răspuns fără întârziere, oferind expertiză, echipamente și soluții tehnice pentru monitorizarea și limitarea efectelor contaminării, contribuind direct la protejarea sănătății oamenilor”, a accentuat diplomatul.

Potrivit acestuia, locuitorii Republicii Moldova resimt direct consecințele războiului.

„Acțiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate, ci afectează concret viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova – de la lumină și căldură, până la accesul la apă sigură. În fața acestor provocări, noi, România, suntem solidari și demonstrăm, prin fapte, că intervenim rapid și eficient atunci când este nevoie. Un sprijin real, care face diferența în momente critice”, a adăugat ambasadorul.

Europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, a condamnat pe 24 martie atacul Rusiei asupra Ucrainei din seara precedentă, care a afectat „principala linie electrică din Republica Moldova, prin care aceasta era conectată la rețeaua electrică a Uniunii Europene”.

„România a acționat rapid pentru a sprijini Republica Moldova, asigurând alimentarea cu energie electrică din surse alternative. Acest episod confirmă două lucruri: Atâta timp cât Rusia continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova și restul Europei nu sunt pe deplin în siguranță”, a comentat oficialul.

Mureșan a subliniat că Uniunea Europeană este unica opțiune pentru Republica Moldova în asigurarea stabilității.

„Tot ceea ce face Rusia este în detrimentul Republicii Moldova, iar Uniunea Europeană reprezintă singura opțiune viabilă pentru a asigura stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni”, a adăugat parlamentarul român.

Amintim că, în seara de 23 martie, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești, care conectează sistemele energetice ale Republicii Moldova și României, a fost deconectată.

Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, a pus în funcțiune rute alternative de alimentare pentru a menține alimentarea cu energie electrică a țării.

Autoritățile centrale au declarat pe 24 martie că deconectarea liniei pune din nou în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova și au subliniat că situația „rămâne fragilă”.

Guvernul s-a întrunit în ședință extraordinară și a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând cu 25 martie.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze mai rapid, inclusiv prin mobilizarea de resurse suplimentare, protejarea infrastructurii critice și, dacă va fi necesar, aplicarea unor măsuri suplimentare pentru a limita efectele crizei.

În seara zilei de 24 martie, Parlamentul s-a convocat în ședință extraordinară pentru a examina solicitarea Guvernului privind instituirea stării de urgență.