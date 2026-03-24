Linia Isaccea–Vulcănești, deconectată după bombardamentele din Ucraina. Republica Moldova a trecut pe rute alternative de energie

Republica Moldova. Republica Moldova a fost nevoită să își reorganizeze urgent alimentarea cu energie electrică după ce una dintre cele mai importante linii de interconexiune cu România, Isaccea–Vulcănești, a fost deconectată în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Deși nu au fost raportate întreruperi majore pentru consumatori, autoritățile admit că situația rămâne tensionată, iar sistemul funcționează în regim adaptat.

Alerta a fost emisă în seara zilei de 23 martie. La ora 22:59, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că există riscul ca linia electrică Isaccea–Vulcănești să fi fost afectată de bombardamentele asupra infrastructurii critice din Ucraina.

La scurt timp, la ora 23:05, Ministerul Energiei a confirmat deconectarea liniei, precizând că aceasta a avut loc în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei. Autoritățile au anunțat că echipele operatorilor de transport din Republica Moldova, România și Ucraina au început imediat verificările tehnice.

Potrivit datelor furnizate de operatorul sistemului electroenergetic, deconectarea ar fi avut loc, de fapt, în jurul orei 19:00.

În dimineața zilei de 24 martie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că linia rămâne deconectată, iar procesul de inspectare este în desfășurare.

Pentru a evita eventuale întreruperi, pe parcursul nopții, Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, a activat rute alternative de alimentare. Printre acestea se numără și cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Republica Moldova.

Autoritățile dau asigurări că sistemul energetic funcționează în parametri, însă situația este monitorizată constant.

Potrivit administrației regiunii Odesa, în seara zilei de 23 martie, armata rusă a lansat un atac masiv cu drone asupra zonei. Două persoane au fost rănite, iar mai multe obiective de infrastructură energetică și de transport au fost avariate.

Aceste atacuri au afectat indirect și sistemele energetice din regiune, inclusiv interconexiunile de care depinde și Republica Moldova.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești reprezintă principalul canal prin care Republica Moldova importă energie electrică din România, fiind un element-cheie pentru securitatea energetică a țării.

Nu este pentru prima dată când această linie este afectată. La sfârșitul lunii ianuarie, o deconectare similară a provocat un blackout parțial în Republica Moldova. Atunci, mai multe localități au rămas fără electricitate, troleibuzele din Chișinău s-au oprit, semafoarele nu au funcționat, iar zeci de persoane au rămas blocate în lifturi.

Potrivit Ministerului Energiei, acel incident a fost cauzat de probleme în rețelele energetice din Ucraina, generate de formarea poleiului pe liniile electrice, pe fondul atacurilor rusești.

Autoritățile avertizează că, în contextul războiului din Ucraina, astfel de riscuri rămân ridicate, iar sistemul energetic al Republicii Moldova trebuie să fie pregătit pentru situații similare și în perioada următoare.