Alexandru Munteanu: Blackout-ul din 31 ianuarie a provocat pierderi minime, Guvernul accelerează linia Vulcănești – Chișinău

Republica Moldova. Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic limitat, în mare parte deoarece incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era redusă. Premierul Alexandru Munteanu susține că intervenția instituțiilor responsabile a fost promptă și bine coordonată, ceea ce a permis diminuarea consecințelor asupra economiei și asupra consumatorilor.

„Blackout-ul a fost, după cum știți, în timpul weekendului, când majoritatea întreprinderilor nu funcționau. Sigur că au existat pierderi, dar ele au fost foarte mici, inclusiv datorită faptului că s-a reacționat foarte rapid”, a declarat premierul înaintea ședinței Guvernului din 4 februarie.

Autoritățile au intervenit pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în regim de urgență, iar reluarea livrării curentului s-a produs etapizat, fără blocaje majore în sectoarele critice.

Șeful Executivului a subliniat că sistemul energetic național rămâne vulnerabil la evoluțiile din regiune, în special din cauza apropierii geografice de războiul din Ucraina și a dependenței de infrastructura electroenergetică ucraineană, care este supusă constant atacurilor militare.

„Ne aflăm foarte aproape de zona de război, de rețeaua ucraineană, care este afectată zilnic de loviturile rusești. Dacă analizăm evaluările făcute de partenerii noștri din România, toată lumea a constatat că am reacționat și am acționat într-un mod foarte profesionist”, a menționat premierul.

Potrivit autorităților, experiența ultimelor crize energetice confirmă necesitatea accelerării proiectelor de interconectare cu sistemele energetice europene, pentru reducerea dependențelor și sporirea securității energetice.

În acest context, Guvernul își concentrează eforturile asupra finalizării liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău, considerată una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a țării. Premierul a declarat că instituțiile statului lucrează zilnic pentru a grăbi darea în exploatare a obiectivului.

„Scopul nostru este ca această linie să intre în funcțiune cât mai repede. Lucrăm practic în fiecare zi cu Ministerul Energiei pentru a accelera acest proces. O vom avea, cu siguranță, în următoarele câteva luni”, a declarat Alexandru Munteanu.

Linia electrică este destinată consolidării interconectării cu sistemul electroenergetic din România și reducerii dependenței de infrastructura veche de transport al energiei. Potrivit estimărilor oficiale, aceasta va permite tranzitul unui flux de până la 630 MVA de putere, ceea ce ar putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie electrică al țării în perioadele de vârf.

La rândul său, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat anterior că linia ar putea fi pusă în funcțiune la sfârșitul lunii martie 2026, termen care depinde de finalizarea tuturor etapelor tehnice și de testare.

Republica Moldova s-a confruntat, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, cu o pană extinsă de energie electrică, provocată de o combinație de factori tehnici și condiții meteorologice nefavorabile. Incidentul a fost declanșat după ce o linie importantă din sistemul electroenergetic ucrainean a ieșit din funcțiune, concomitent cu o defecțiune tehnică produsă pe linia Vulcănești – Centrala de la Cuciurgan (MGRES).

În urma avariei, aproximativ 60-70% din teritoriul Republicii Moldova a rămas fără energie electrică. Regiunile din vestul țării au fost mai puțin afectate, fiind alimentate prin interconexiunile existente cu România. Autoritățile au reușit să restabilească alimentarea cu energie electrică până în seara aceleiași zile, prin redistribuirea fluxurilor de energie și intervenții operative asupra rețelelor.