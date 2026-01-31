Blackout parțial în Republica Moldova. Deconectări masive de curent după o avarie în rețeaua electrică din Ucraina

Republica Moldova. Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au fost afectate de întreruperi ale energiei electrice, după ce o avarie majoră produsă în rețeaua electrică din Ucraina a generat probleme în sistemul electroenergetic național. În capitală, întreruperile au dus la blocarea circulației troleibuzelor și la funcționarea defectuoasă a infrastructurii rutiere, inclusiv a semafoarelor.

Potrivit Ministerului Energiei, incidentul s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, când tensiunea pe linia electrică de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a căzut brusc, fapt care a provocat deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.

„Din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic”, a informat Ministerul Energiei al Republicii Moldova.

Autoritățile energetice au anunțat că operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, a intervenit imediat pentru remedierea situației, iar în unele localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat convocarea responsabililor din domeniu pentru gestionarea situației și conectarea generatoarelor electrice acolo unde este necesar.

„De urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a menționat primarul Ion Ceban.

La rândul său, compania Premier Energy Distribution a transmis că întreruperile au fost cauzate de factori externi și că operatorul depune toate eforturile pentru stabilizarea sistemului energetic.

„Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică”, se spune în comunicatul emis de Premier Energy Distribution.

Inspectoratul General al Poliției a avertizat că lipsa semafoarelor funcționale îngreunează circulația rutieră și crește riscul producerii accidentelor. În acest context, polițiștii au fost mobilizați în intersecțiile aglomerate pentru fluidizarea traficului și prevenirea incidentelor. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să respecte indicațiile agenților de circulație și să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor cu regim special.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că activitatea instituției și a structurilor teritoriale este asigurată integral, datorită utilizării generatoarelor electrice și a panourilor fotovoltaice. Instituția dispune de generatoare de rezervă care pot fi redistribuite temporar altor autorități, în baza deciziilor Comisiei Naționale pentru Gestionarea Crizelor, inclusiv 17 generatoare cu capacitatea de până la 25 kW, patru generatoare cu capacitatea de 25–50 kW și 11 generatoare cu capacitatea de peste 50 kW.

Subtitlu: Spitalele și serviciile publice funcționează cu surse alternative de energie

Ministerul Sănătății a informat că instituțiile medico-sanitare spitalicești dispun de 194 generatoare electrice, dintre care 171 sunt deja instalate, iar 23 urmează să fie montate până la sfârșitul anului curent. Toate generatoarele instalate au fost verificate și testate anterior, iar stocurile de combustibil asigură o autonomie operațională de aproximativ 6–8 ore pentru fiecare unitate medicală.

Totodată, SA „Apă-Canal Chișinău” a raportat că dispune de generatoare electrice cu capacități de 160 kW, 320 kW și 400 kW, care pot asigura continuitatea serviciilor în cazul unor eventuale limitări ale alimentării cu energie electrică.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și dau asigurări că intervin pentru stabilizarea sistemului energetic și reducerea impactului asupra populației și infrastructurii critice.