100 de piei de jder ascunse într-un microbuz, la Vama Siret

Un cetățean ucrainean în vârstă de 34 de ani a fost depistat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret în timp ce încerca să introducă în România 100 de piei de jder, ascunse în bagajele personale și într-o față de pernă. Marfa, estimată la aproximativ 30.000 de lei, a fost confiscată de autorități.

Cazul a fost descoperit în noaptea de 15 iunie, în timpul unui control efectuat de polițiștii de frontieră. Bărbatul conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina și se deplasa pe ruta Ucraina–România.

Potrivit autorităților, acesta nu a putut prezenta documentele necesare pentru transportul produselor provenite de la specii protejate.

Conform informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, bărbatul s-a prezentat la control în jurul orei 01:30. În urma verificărilor efectuate asupra vehiculului și a bagajelor, au fost descoperite 100 de piei de jder ascunse printre bunurile personale.

Autoritățile au ridicat întreaga cantitate pentru continuarea cercetărilor și stabilirea provenienței acesteia.

Polițiștii de frontieră au precizat că persoana nu deținea documentele obligatorii pentru transportul unor astfel de produse, respectiv certificat CITES sau autorizație specială emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Convenția CITES reglementează comerțul internațional cu specii de animale și plante sălbatice protejate, precum și cu produsele provenite de la acestea. Documentele sunt necesare pentru a demonstra proveniența legală și pentru a preveni traficul ilegal cu specii protejate.

În acest caz, polițiștii de frontieră au deschis cercetări pentru deținerea, transportul, vânzarea sau oferirea spre schimb a exemplarelor prelevate din natură, precum și pentru tentativă la contrabandă calificată.

La finalizarea anchetei, autoritățile vor stabili măsurile legale care se impun. Valoarea celor 100 de piei de jder confiscate a fost estimată la aproximativ 30.000 de lei.

Captura realizată în Vama Siret evidențiază eforturile autorităților de a combate traficul ilegal cu produse provenite de la specii protejate. Ancheta este în desfășurare, iar pieile de jder au fost confiscate pentru verificări suplimentare.