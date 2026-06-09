Peste 200 de percheziții au loc marți, 9 iunie 2026, în cadrul a 51 de acțiuni operative desfășurate la nivel național, în contextul operațiunii „Jupiter 5", derulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii «JUPITER 5», în cursul zilei de astăzi, 9 iunie 2026, sunt desfășurate 51 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 207 de mandate de percheziție domiciliară și 77 de mandate de aducere în dosare penale aflate în instrumentarea unităților de parchet din țară, valoarea prejudiciului identificat fiind de 23.544.078 lei", informează IGPR.

Sunt investigate infracțiuni economico-financiare, fapte de corupție, infracțiuni silvice, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, înșelăciune, spălarea banilor, camătă, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, punere în circulație de produse contrafăcute și obținere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale, bancrută simplă și bancrută frauduloasă, șantaj, infracțiuni la regimul jocurilor de noroc, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, braconaj, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și infracțiuni prevăzute de legislația fiscală.

Activitățile procedurale vizează ridicarea de înscrisuri, a sistemelor informatice și a mediilor de stocare a datelor, în vederea identificării și conservării datelor relevante pentru fiecare cauză. Sunt vizate și bunurile susceptibile a proveni din activități infracționale ori deținute fără drept, precum și orice alte mijloace de probă necesare stabilirii situației de fapt și dovedirii complete a mecanismului infracțional.

În paralel, vor fi dispuse măsuri preventive și vor fi instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, conturilor bancare și altor valori patrimoniale, în scopul garantării recuperării prejudiciilor și al asigurării executării măsurilor de confiscare specială sau extinsă.

„Operațiunea «JUPITER» are drept scop combaterea criminalității la nivel național prin acțiuni coordonate între Ministerul Public și Poliția Română, constând în identificarea și destructurarea grupărilor infracționale, tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate, recuperarea prejudiciilor și a produsului infracțional. Prin intervenții operative simultane pe întreg teritoriul țării, se urmărește întărirea siguranței cetățenilor, protejarea ordinii și liniștii publice, prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de legalitate și încredere în aplicarea legii la nivelul întregii societăți", precizează IGPR.