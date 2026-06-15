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Românii au consumat cu peste 10% mai puțină energie electrică în 2026. Datele INS arată o scădere semnificativă în gospodării

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Românii au consumat cu peste 10% mai puțină energie electrică în 2026. Datele INS arată o scădere semnificativă în gospodăriieconomie lumina / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Consumul de energie electrică al populației din România a scăzut cu 10,1% în perioada ianuarie–aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele arată că și consumul de energie electrică din economie a înregistrat un recul, de 0,4%, în timp ce consumul total final de energie electrică a fost cu 2,7% mai mic față de primele patru luni din 2025.

Evoluțiile sunt relevante pentru evaluarea activității economice și a comportamentului de consum al gospodăriilor într-un context marcat de schimbări pe piața energiei.

Resursele de energie primară au scăzut față de anul trecut

Potrivit INS, principalele resurse de energie primară au totalizat 10.482,4 mii tone echivalent petrol (tep) în intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, în scădere cu 356,7 mii tep comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

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Producția internă a fost de 5.498,6 mii tep, cu 1,5% mai mică decât anul trecut, în timp ce importurile au ajuns la 4.983,8 mii tep, în scădere cu 5,2%.

În același timp, resursele de energie electrică au crescut la 23.834,3 milioane kWh, cu 570,6 milioane kWh peste nivelul înregistrat în primele patru luni din 2025.

Creșteri importante pentru hidroenergie și energia solară

Structura producției de energie electrică indică evoluții diferite între principalele surse de generare.

Producția din termocentrale a fost de 5.783,7 milioane kWh, în scădere cu 3,6%, iar cea din centralele nuclearo-electrice a ajuns la 3.820,5 milioane kWh, cu 2,9% mai puțin față de anul trecut.

În schimb, hidrocentralele au produs 5.119,3 milioane kWh, în creștere cu 31,5%, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai mari avansuri dintre toate sursele de energie.

Energie electrică

Sursă foto: Frepik

Energia eoliană a generat 2.391,7 milioane kWh, cu 265,1 milioane kWh mai mult decât în perioada similară din 2025. Totodată, producția de energie solară în instalațiile fotovoltaice a ajuns la 1.432 milioane kWh, în creștere cu 298,9 milioane kWh.

Consumul populației a înregistrat cel mai mare declin

Consumul final de energie electrică a fost de 16.533 milioane kWh în primele patru luni ale anului, cu 2,7% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai amplă scădere a fost consemnată în cazul gospodăriilor populației, unde consumul s-a redus cu 10,1%. În economie, consumul final de energie electrică a scăzut cu 0,4%, în timp ce iluminatul public a înregistrat o creștere de 0,8%.

Exporturile de energie au continuat să crească

România a exportat 5.148,8 milioane kWh de energie electrică în perioada analizată, cu 708,7 milioane kWh mai mult decât în primele patru luni din 2025.

Totodată, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a crescut la 2.152,5 milioane kWh, cu 325,4 milioane kWh peste nivelul consemnat în anul precedent.

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