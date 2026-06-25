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Atenționare pentru turiști în plin sezon al vacanțelor. Proteste de amploare anunțate într-o destinație preferată de români

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Atenționare pentru turiști în plin sezon al vacanțelor. Proteste de amploare anunțate într-o destinație preferată de români
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Serbia, tranzitează această țară sau intenționează să o viziteze în perioada 27–28 iunie, din cauza unor manifestații de amploare anunțate în mai multe orașe.

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Potrivit MAE, protestele sunt programate în capitala Belgrad, precum și în orașele Kragujevac și Kraljevo.

În acest context, autoritățile române îi îndeamnă pe turiști să manifeste prudență și să evite zonele în care sunt organizate demonstrațiile, întrucât acestea pot genera restricții de circulație și aglomerări.

Ministerul recomandă, de asemenea, monitorizarea constantă a informațiilor furnizate de autoritățile sârbe și de presa locală, precum și respectarea indicațiilor transmise de forțele de ordine pe întreaga durată a deplasării.

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Mesaj pentru români

Înainte de plecare, românii sunt sfătuiți să consulte informațiile actualizate publicate de MAE și de Ambasada României la Belgrad.

Reprezentanții Ministerului adaugă instituția reamintește că aplicația „Călătorește informat” poate oferi alerte, recomandări și informații utile pentru cei care călătoresc în străinătate.

Belgrad

Belgrad. Sursa foto: Wikipedia

Val de proteste în Serbia

Valul de proteste din Serbia a izbucnit în noiembrie 2024, după tragedia de la gara din Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului a provocat moartea a 16 persoane.

Incidentul a generat un val de nemulțumire în Serbia, iar mulți cetățeni au pus dezastrul pe seama corupției și a nerespectării normelor din construcții.

În ultimele luni, manifestațiile, organizate în principal de studenți, au reunit zeci de mii de participanți în Belgrad, Novi Sad și alte orașe. Protestatarii solicită măsuri ferme împotriva corupției, consolidarea statului de drept și organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Noile demonstrații sunt programate în apropierea sărbătorii naționale și religioase Vidovdan, celebrată pe 28 iunie, o dată cu o puternică semnificație istorică și simbolică pentru Serbia.

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