Grevă în Franța. Alertă de călătorie emisă de MAE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că traficul feroviar din Franța poate fi afectat de grevele declanșate de sindicatele SNCF. Sunt așteptate perturbări ale circulației trenurilor de mare viteză, regionale și suburbane pe întreg teritoriul francez, iar românii aflați în țară sau care intenționează să călătorească sunt sfătuiți să verifice din timp condițiile de transport.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că sindicatele companiei feroviare franceze SNCF au lansat miercuri un apel la grevă, situație care poate genera dificultăți importante în transportul public. Potrivit instituției, sunt prevăzute perturbări ale circulației feroviare urbane și interurbane, inclusiv pentru trenurile TGV, TER, Intercity și RER, pe întreg teritoriul Franței.

Autoritățile recomandă pasagerilor să consulte platforma SNCF înainte de deplasare pentru a verifica programul trenurilor și eventualele modificări de trafic.

Greva organizată de mai multe sindicate afectează o parte importantă a transportului feroviar francez. Nemulțumirile angajaților vizează salariile, condițiile de muncă și aspecte legate de siguranță.

Aproximativ o treime dintre trenurile de mare viteză TGV au fost anulate, inclusiv unele curse internaționale. În același timp, jumătate dintre rutele Intercités sunt blocate. Deși trenurile Eurostar către Londra circulă normal, legăturile către Belgia și Germania sunt afectate de restricțiile impuse în rețeaua feroviară.

Printre zonele cele mai afectate se numără Auvergne-Rhône-Alpes, Bretania și Hauts-de-France, unde transportul regional funcționează cu dificultate. Pentru românii care călătoresc între marile orașe franceze, situația poate genera întârzieri semnificative. Trenurile care circulă în continuare sunt aglomerate, în special pe rutele cu trafic turistic ridicat.

Greva produce efecte și în regiunea pariziană, inclusiv asupra legăturilor dintre aeroporturi și centrul capitalei. Linia RER B, care asigură conexiunea dintre Aeroportul Charles de Gaulle și Paris, înregistrează întârzieri și anulări, ceea ce poate afecta pasagerii aflați în tranzit sau pe cei care trebuie să ajungă la aeroport. De asemenea, circulația este perturbată pe liniile utilizate de turiști pentru deplasarea către Palatul Versailles și Disneyland Paris. Mai multe curse suburbane Transilien au fost anulate.

MAE a anunțat că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147052966 și +33 147052755.

Pentru situații de urgență sunt disponibile și telefoanele de permanență ale misiunilor consulare:

Consulatul General al României la Paris: +33 680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33 610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33 643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627050022.

Compania SNCF a anunțat că pasagerii afectați de anulări sau întârzieri vor fi informați prin SMS sau e-mail cu privire la rambursarea sau modificarea călătoriilor.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să urmărească informațiile actualizate privind traficul feroviar și să ia în calcul variante alternative de transport atunci când este necesar. Totodată, instituția reamintește că persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, destinată informării și alertării cetățenilor români aflați peste hotare.