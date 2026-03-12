International

Serbia și Albania propun o aderare treptată la Uniunea Europeană

Serbia și Albania propun o aderare treptată la Uniunea EuropeanăUniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay
Președintele Aleksandar Vučić și premierul Edi Rama au prezentat o strategie inovatoare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, propunând ca Serbia și Albania să fie integrate treptat în structurile UE, înainte de a deveni membri cu drepturi depline, potrivit Euronews.

Aleksandar Vučić, nouă strategie

Inițiativa a fost detaliată într-un articol din cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Potrivit propunerii, cele două țări ar putea să participe inițial la piața unică europeană și să beneficieze de libertatea de circulație în spațiul Schengen, fără însă a avea reprezentare completă în instituțiile UE, cum ar fi Parlamentul European sau Comisia Europeană.

Aleksandar Vucic

Aleksandar Vucic. Sursa foto: Aleksandar Vucic/ Facebook

Această etapă intermediară ar permite implicarea economică și cooperarea practică cu Uniunea, menținând în același timp drepturile de decizie exclusive pentru statele membre cu statut complet.

Liderii celor două state susțin că această metodă ar putea revigora procesul de extindere a UE în Balcanii de Vest, care s-a blocat în ultimii ani. Principalele obstacole rămân legate de reformele instituționale, respectarea statului de drept, independența sistemului judiciar și combaterea corupției.

Integrarea graduală, o soluție eficientă

Vučić și Rama consideră că o integrare graduală poate fi o soluție pragmatică, care să stimuleze investițiile și să consolideze stabilitatea regională, oferind totodată Uniunii Europene un avantaj strategic în zonă. „Balcanii de Vest reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și coeziunea Uniunii Europene”, au subliniat cei doi lideri.

Edi Rama

Edi Rama. Sursa foto: Instagram

Statele pregătite pot beneficia de avantajele economice și geopolitice ale pieței europene fără a modifica mecanismele decizionale ale Uniunii. Astfel, extinderea se realizează într-un mod controlat, realist și cu beneficii tangibile atât pentru UE, cât și pentru statele candidate.

Serbia încearcă să adere din 2009

În prezent, Serbia a depus cererea de aderare încă din 2009, însă negocierile au stagnat, Bruxelles-ul exprimând îngrijorări legate de libertatea presei, independența justiției și politica externă a Belgradului, inclusiv relațiile cu Rusia.

În cazul Albaniei, autoritățile de la Tirana speră ca negocierile să fie finalizate în următorii ani, cu obiectivul de a deveni membru cu drepturi depline până în 2030. Premierul Edi Rama a afirmat că acest termen nu este doar un ideal, ci un obiectiv realizabil, bazat pe progresele în reforme și combaterea corupției.

