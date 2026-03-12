UE înăsprește regulile pe piața auto. Ce trebuie să știe proprietarii de mașini

Uniunea Europeană pregătește introducerea unei reglementări auto semnificativ mai stricte, care va avea impact asupra milioanelor de șoferi din statele membre. Noua normă Euro 7 schimbă modul în care sunt analizate vehiculele din punct de vedere al poluării, extinzând criteriile dincolo de emisiile de eșapament. Regulile vor fi introduse gradual începând cu anul 2026 și vor influența atât industria auto, cât și deciziile celor care intenționează să își cumpere o mașină nouă.

Adoptarea standardului Euro 7 reprezintă una dintre cele mai importante modificări ale legislației europene privind emisiile din ultimii ani. Spre deosebire de regulile anterioare, care analizau în principal gazele eliminate prin sistemul de eșapament, noile prevederi iau în calcul impactul complet al vehiculului asupra mediului.

Prin această schimbare, evaluarea nu se va mai limita la motor. Autoritățile europene au decis ca în analiză să fie incluse și alte surse de poluare generate în timpul utilizării mașinii. Printre acestea se numără particulele fine rezultate din uzura frânelor sau a anvelopelor, elemente care contribuie la deteriorarea calității aerului.

Schimbarea ar putea influența inclusiv oferta producătorilor auto. Specialiștii din industrie consideră că adaptarea la cerințele Euro 7 va necesita investiții tehnologice importante, iar unele tipuri de motorizări ar putea dispărea treptat din anumite game de modele. În același timp, costurile suplimentare de dezvoltare ar putea fi reflectate în prețul final al mașinilor.

Pentru cumpărători, respectarea standardului Euro 7 ar putea deveni un criteriu important și în ceea ce privește valoarea de revânzare. Automobilele conforme cu noile reguli ar putea avea mai puține restricții în viitor, în contextul în care tot mai multe orașe europene limitează accesul vehiculelor considerate poluante.

Unul dintre elementele care marchează o schimbare majoră în politica europeană este faptul că normele Euro 7 nu vizează doar vehiculele cu motoare termice. Regulile vor fi aplicate și mașinilor electrice, chiar dacă acestea nu emit gaze de eșapament.

Explicația constă în faptul că și automobilele electrice produc particule fine în timpul utilizării. Uzura anvelopelor și a sistemelor de frânare generează particule care ajung în aer, iar noile reguli stabilesc limite clare pentru aceste emisii.

În plus, verificarea performanței vehiculelor nu se va mai baza exclusiv pe testele efectuate în laborator. Uniunea Europeană introduce un sistem digital de monitorizare numit OBM (On-Board Monitoring), care va analiza emisiile și comportamentul mașinilor în condiții reale de trafic.

Reglementarea aduce și cerințe privind durabilitatea componentelor. Sistemele de control al emisiilor trebuie să funcționeze eficient timp de opt ani sau până la atingerea pragului de 160.000 de kilometri. În cazul automobilelor electrice, producătorii vor trebui să demonstreze că bateria păstrează cel puțin 72% din capacitatea inițială după opt ani de utilizare.

Aplicarea noilor reguli va avea loc treptat, iar calendarul stabilit de autoritățile europene include mai multe etape. Prima dată importantă este 29 noiembrie 2026, moment din care modelele auto noi lansate pe piață vor trebui să respecte standardele Euro 7. Ulterior, începând cu 29 noiembrie 2027, cerințele vor deveni obligatorii pentru toate autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană. Practic, orice mașină nouă vândută după această dată va trebui să fie conformă cu noua normă.

Regulile vor continua să fie extinse în anii următori. De exemplu, de la 1 iulie 2028 vor intra în vigoare limite specifice privind particulele rezultate din uzura anvelopelor, un aspect care nu a fost reglementat în standardele europene anterioare. Începând cu anul 2030, normele Euro 7 vor deveni obligatorii și pentru vehiculele comerciale grele, inclusiv camioane și autobuze noi, în cadrul strategiei europene de reducere a poluării generate de transportul rutier.

Pentru șoferii care dețin deja un automobil, noile reguli aduc însă o clarificare importantă. Standardul Euro 7 se aplică doar vehiculelor nou înmatriculate, iar mașinile echipate cu norme Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 vor putea circula în continuare, potrivit Consiliului European.

Cei care doresc să afle ce normă de emisii respectă vehiculul pe care îl conduc pot verifica certificatul de înmatriculare. Informația este menționată în document, de regulă în câmpurile V.9 sau 14.1.