International

Controverse mari pe piața auto. Producătorii vor mașini care permit șoferilor autonomie

Comentează știrea
Controverse mari pe piața auto. Producătorii vor mașini care permit șoferilor autonomieSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Discuții mari pe piața auto, legate de un subiect care ar revoluționa industria. Producătorii de mașini vor să creeze sisteme care să permită șoferilor să-și ia mâinile de pe volan pentru a face alte activități decât condusul, conform Reuters.

Controverse mari pe piața auto. Producătorii vor mașini care permit șoferilor autonomie

Noua tehnologie, care e cunoscută în domeniu drept condus de nivel 3, ar putea reprezenta următoarea etapă în monetizarea investiţiilor masive în autonomie.

Doug Field, director pentru vehicule electrice şitehnologii digitale la Ford Motor, a spus că firma pregăteşte lansarea unui sistem „eyes-off” (ochi închiși) pe modele electrice accesibile începând din 2028. Alte companii care lucrează la tehnologii similare includ General Motors şi Honda Motor.

Nu se știe cât de mare va fi cererea

Totuşi, în industrie creşte dezbaterea privind fezabilitatea reală a acestor sisteme. Unii directori şi specialişti avertizează că alternanţa între controlul uman şi cel al maşinii este dificilă, potenţial periculoasă şi ridică probleme juridice complicate.

Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect
Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect
Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa
Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa

De asemenea, cererea consumatorilor pentru astfel de sisteme rămâne incertă, în condiţiile în care costurile de dezvoltare pot ajunge la 1,5 miliarde de dolari per sistem, potrivit unui studiu McKinsey.

John Krafcik, care a ocupa funcția de CEO al Waymo şi membru în consiliul Rivian, a spus că experienţele existente arată că „efortul nu justifică rezultatul”.

Mașini

masini Sursa foto: Freepik

Unele companii au renunţat deja la planurile pentru nivelul 3, preferând să îmbunătăţească sistemele de nivel 2, mai ieftine şi deja prezente pe piaţă.

Problema de la Tesla

Mercedes-Benz, singurul constructor care a introdus până acum nivelul 3 în SUA, şi-a oprit programul din cauza cererii slabe, generate de limitările sistemului. La rândul ei, Stellantis a suspendat dezvoltarea tehnologiei în 2023, invocând costuri ridicate şi lipsa interesului din partea clienţilor.

Tesla, chair dacă are un sistem Full Self-Driving care funcţionează în oraşe, rămâne la nivelul 2 şi nu oferă un sistem eyes-off. Compania lui Elon Musk îşi concentrează eforturile pe vehicule complet autonome şi pe extinderea serviciilor de robotaxi, în competiţie directă cu Waymo, deţinută de Alphabet.

Mai util către nivelul 4

Provocarea tehnică majoră pentru nivelul 3 este crearea unui sistem care să detecteze momentul în care şoferul trebuie să preia controlul, să ofere avertismentul necesar şi să continue condusul în siguranţă până când şoferul reacţionează.

Profesorul Bryant Walker Smith, de la University of South Carolina, spune că, din perspectiva reglementării, ar fi mai logic ca industria să avanseze direct către nivelul 4, cu autonomie extinsă în condiţii clar definite, conform sursei citate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Ce drepturi ai atunci când produsul cumpărat se dovedește a fi defect
07:52 - Dan Șucu se pregătește să aibă a treia echipă de fotbal, după Rapid și Genoa
07:43 - Soții Clinton continuă să susțină că nu știau ce face Epstein
07:32 - Final de februarie cu vești bune. Trei zodii atrag bani și oportunități financiare neașteptate
07:23 - Administrația Trump va reține 259 de milioane de dolari din fondurile Medicaid din Minnesota, din cauza fraudelor
07:14 - Liderul USR, despre propunerea pentru Avocatul Poporului: Există un scepticism din partea unora pentru că nu ascultă ...

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale