Controverse mari pe piața auto. Producătorii vor mașini care permit șoferilor autonomie

Discuții mari pe piața auto, legate de un subiect care ar revoluționa industria. Producătorii de mașini vor să creeze sisteme care să permită șoferilor să-și ia mâinile de pe volan pentru a face alte activități decât condusul, conform Reuters.

Noua tehnologie, care e cunoscută în domeniu drept condus de nivel 3, ar putea reprezenta următoarea etapă în monetizarea investiţiilor masive în autonomie.

Doug Field, director pentru vehicule electrice şitehnologii digitale la Ford Motor, a spus că firma pregăteşte lansarea unui sistem „eyes-off” (ochi închiși) pe modele electrice accesibile începând din 2028. Alte companii care lucrează la tehnologii similare includ General Motors şi Honda Motor.

Totuşi, în industrie creşte dezbaterea privind fezabilitatea reală a acestor sisteme. Unii directori şi specialişti avertizează că alternanţa între controlul uman şi cel al maşinii este dificilă, potenţial periculoasă şi ridică probleme juridice complicate.

De asemenea, cererea consumatorilor pentru astfel de sisteme rămâne incertă, în condiţiile în care costurile de dezvoltare pot ajunge la 1,5 miliarde de dolari per sistem, potrivit unui studiu McKinsey.

John Krafcik, care a ocupa funcția de CEO al Waymo şi membru în consiliul Rivian, a spus că experienţele existente arată că „efortul nu justifică rezultatul”.

Unele companii au renunţat deja la planurile pentru nivelul 3, preferând să îmbunătăţească sistemele de nivel 2, mai ieftine şi deja prezente pe piaţă.

Mercedes-Benz, singurul constructor care a introdus până acum nivelul 3 în SUA, şi-a oprit programul din cauza cererii slabe, generate de limitările sistemului. La rândul ei, Stellantis a suspendat dezvoltarea tehnologiei în 2023, invocând costuri ridicate şi lipsa interesului din partea clienţilor.

Tesla, chair dacă are un sistem Full Self-Driving care funcţionează în oraşe, rămâne la nivelul 2 şi nu oferă un sistem eyes-off. Compania lui Elon Musk îşi concentrează eforturile pe vehicule complet autonome şi pe extinderea serviciilor de robotaxi, în competiţie directă cu Waymo, deţinută de Alphabet.

Provocarea tehnică majoră pentru nivelul 3 este crearea unui sistem care să detecteze momentul în care şoferul trebuie să preia controlul, să ofere avertismentul necesar şi să continue condusul în siguranţă până când şoferul reacţionează.

Profesorul Bryant Walker Smith, de la University of South Carolina, spune că, din perspectiva reglementării, ar fi mai logic ca industria să avanseze direct către nivelul 4, cu autonomie extinsă în condiţii clar definite, conform sursei citate.