Bogdan Ivan cere soluții urgente la Washington: România are nevoie de energie stabilă, nu de iluzii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis vineri, la Washington, un mesaj ferm despre dificultățile cu care se confruntă România în domeniul energetic și despre necesitatea unor soluții rapide și sustenabile.

După întâlniri cu oficiali de rang înalt din SUA, Ivan a declarat că pierderile de capacitate de producție din ultimul deceniu au început să afecteze economia românească și că România nu mai are timp de amânări.

Ministrul român a avut discuții cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, precum și cu secretarul pentru Interne, Doug Burgum, în cadrul cărora a prezentat prioritățile strategice ale României. Ivan a evidențiat că Statele Unite tratează România ca partener strategic în regiune, iar dialogul dintre cele două țări pe tema securității energetice este unul „de la egal la egal”.

„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze.”

Ivan a afirmat că discuțiile au vizat proiecte de infrastructură și mecanisme de cooperare care să întărească poziția României ca actor relevant în sectorul energetic european. Oficialul a precizat că nu a venit cu „sloganuri”, ci cu propuneri concrete de acțiune în domenii esențiale pentru securitatea energetică a țării.

Unul dintre punctele centrale ale mesajului transmis la Washington a fost referirea la scăderea semnificativă a capacității de producție din România în ultimii ani. Ivan a atras atenția că în perioada 2016–2025 România a pierdut aproximativ 7.000 MW – o reducere care se resimte în competitivitatea economiei și în nivelul prețurilor pentru consumatori și industrie.

„În ultimul deceniu am pierdut circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se văd în competitivitatea economiei și în presiunea pe prețuri. Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale”, a explicat ministrul.

Ivan a pus accent și pe vulnerabilitatea sistemelor energetice în fața fenomenelor meteorologice extreme, după ce ierni aspre atât în Statele Unite, cât și în România au dus la disfuncționalități ale rețelelor. El a subliniat că dependența de surse imprevizibile pune în pericol stabilitatea energetică pe termen lung.

Potrivit ministrului, România și Statele Unite au convenit consolidarea cooperării în domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale, cu scopul ca România să devină un „pilon de stabilitate energetică” în regiune. României i se acordă sprijin în cadrul inițiativelor internaționale precum „Friends of Nuclear”, iar oficialii români promovează extinderea cooperării europene și în formatul „Friends of Gas”.

În discursul său, Ivan a evidențiat câteva proiecte majore care, în opinia sa, pot schimba fundamental rolul țării în ecosistemul energetic regional: gazele de la Neptun Deep, dezvoltarea energiei nucleare la Cernavodă și proiectul hidroenergetic de la Doicești. El a catalogat aceste investiții drept obiective strategice pentru securitatea energetică și pentru stimularea creșterii economice sustenabile.

Ministrul a explicat că investițiile în capacități moderne nu numai că vor diversifica mixul energetic, dar vor atrage și tehnologie, finanțare și parteneri internaționali, accentuând rolul parteneriatului cu Statele Unite în accelerarea implementării acestor proiecte.