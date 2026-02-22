Uniunea Europeană vrea să ieftinească energia electrică. Se pregătește o reformă pe trei direcții

Comisia Europeană lucrează la un nou set de măsuri menite să tempereze costurile ridicate ale energiei electrice și să reducă decalajul de competitivitate dintre industria europeană și economiile din Statele Unite și China. Inițiativa vine într-un context în care presiunea asupra prețurilor energiei continuă să afecteze atât companiile, cât și consumatorii din Uniune, notează El Economista.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convocat pentru 6 martie o reuniune dedicată analizării opțiunilor prin care ar putea fi diminuate prețurile la electricitate. Printre ideile discutate se află posibilitatea separării prețului gazului de cel al energiei electrice, dar și găsirea unor soluții pentru gestionarea creșterii numărului de ore în care prețurile din piață ajung la zero sau chiar la valori negative, fenomen care începe să afecteze dezvoltatorii de energie regenerabilă.

Întâlnirea are loc în paralel cu decizia Executivului european de a retrage de pe agendă prezentarea unui pachet de măsuri programat inițial pentru 10 martie. Documentul urma să reflecte concluziile grupului de lucru creat în urmă cu aproape un an pentru a evalua eventuale reforme ale pieței, însă propunerile sunt în prezent supuse unei noi analize interne.

Schimbarea de ritm la Bruxelles a venit după reuniunea din 12 februarie convocată la inițiativa președintelui Consiliului European, António Costa, în cadrul căreia s-a discutat relansarea agendei de competitivitate a Uniunii. În dezbatere a revenit și subiectul ordinii de merit a tehnologiilor din piața angro și caracterul marginalist al acesteia, temă considerată anterior închisă, dar readusă acum în prim-plan.

Planul Comisiei combină intervenții pe termen scurt cu modificări structurale, astfel încât prețurile să scadă fără a frâna tranziția energetică. Direcțiile vizate sunt costul aprovizionării, tarifele și cheltuielile de rețea, precum și nivelul taxelor și contribuțiilor aplicate energiei.

Bruxellesul recomandă statelor membre să își ajusteze politicile fiscale în domeniul energetic, inclusiv prin modificarea TVA și a altor taxe, și să regândească tarifele pentru a încuraja flexibilitatea consumului și utilizarea eficientă a rețelelor. Totodată, este avută în vedere consolidarea protecției pentru consumatorii vulnerabili și facilitarea accesului la oferte mai avantajoase.

În paralel, Executivul european susține accelerarea proiectelor de energie regenerabilă, dezvoltarea infrastructurii de rețea și a capacităților de stocare, prin simplificarea procedurilor de autorizare și extinderea interconectărilor, cu sprijin financiar din partea Băncii Europene de Investiții.

Pentru a limita influența volatilității gazului asupra prețului electricității, Comisia intenționează să promoveze contractele pe termen lung, precum acordurile PPA sau contractele pentru diferență, precum și mecanisme de reducere a riscurilor, inclusiv un proiect pilot susținut de BEI. În sectorul gazelor, se propune întărirea supravegherii și a transparenței printr-un grup de lucru dedicat analizării eventualelor ajustări necesare pentru evitarea distorsiunilor.

De asemenea, este analizată ideea unui „contract tripartit” între autorități, producătorii de energie curată și industrie, cu scopul de a mobiliza investiții și de a stabiliza prețurile. În completare, este pregătit un pachet de măsuri pentru gestionarea situațiilor de criză energetică, menit să limiteze creșterile bruște ale tarifelor.

Demersurile Comisiei se suprapun însă peste măsuri adoptate deja la nivel național. Germania a aprobat un program de sprijin pentru industrie în valoare de peste 27 de miliarde de euro, inițiativă criticată de statele cu spațiu bugetar mai redus. La Consiliul European din 15 decembrie, Spania și Portugalia au depus o plângere formală susținută de alte țări membre.

În Italia, guvernul condus de Giorgia Meloni a adoptat recent un decret care urmărește reducerea prețului angro al electricității începând cu 1 ianuarie 2027. Măsurile prevăd compensarea unor costuri suportate de centralele pe gaz și rambursarea parțială a cheltuielilor legate de certificatele de emisii CO2, urmând ca sumele să fie recuperate ulterior prin taxe aplicate consumatorilor.

Analizele realizate de mari bănci internaționale arată că pachetul italian, evaluat la 2,5–3 miliarde de euro pe an, combină intervenții bugetare cu ajustări ale mecanismului de formare a prețurilor și ar putea deveni un model pentru alte state.

Aceste evoluții intervin într-un moment delicat pentru marile companii energetice din Europa, întrucât o eventuală scădere a prețurilor pe piața angro ar putea diminua marjele comerciale și ar accelera reorganizarea sectorului regenerabil, pe fondul expirării schemelor de sprijin existente.