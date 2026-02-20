Gafele de la ceremonia olimpică provoacă demisii și tensionează scena politică din jurul Giorgiei Meloni

Paolo Petrecca, șeful departamentului sportiv de la radioteleviziunea publică italiană RAI, și-a prezentat demisia pe fondul unui val de critici cauzat de seria de erori și remarci neadecvate făcute în timpul comentariului ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, potrivit Politico.

Decizia a fost anunțată joi de RAI și vine după ce prestația sa în direct a stârnit reacții negative puternice din partea jurnaliștilor și a opiniei publice.

Controversa a început pe 6 februarie, când Petrecca a fost vocea principală a transmisiunii ceremoniei de deschidere a competiției.

În timpul broadcast-ului, el a comis o serie de erori care au atras atenția publicului și a colegilor de breaslă.

Printre cele mai semnificative greșeli s-au numărat confundarea actriței italiene Matilda De Angelis cu cântăreața americană Mariah Carey și identificarea greșită a președintei Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, drept «fiica președintelui Italiei, Sergio Mattarella».

De asemenea, Petrecca a făcut remarcabile inadvertențe și generalizări stereotipe despre delegații naționali, inclusiv comentarii despre sportivii spanioli și chinezi care au fost considerate nepotrivite de către observatori și critici.

Comentariile sale au generat un val de proteste în interiorul RAI. Sindicatul care reprezintă jurnaliștii din cadrul televiziunii, Usigrai, a anunțat inițial că reportajele și materialele redacționale nu vor mai purta semnătura reporterilor ca formă de protest împotriva comentariului lui Petrecca.

Ulterior, s-a planificat și o grevă de trei zile după încheierea Jocurilor Olimpice.

Această acțiune fără precedent a jurnalistilor a fost justificată de aceștia ca o reacție la „deteriorarea gravă a credibilității” serviciului public, potrivit relatărilor presei internaționale

Controversa a câștigat și o dimensiune politică în Italia, unde opoziția l-a acuzat pe Petrecca că ar fi fost favorit politic.

Oficialii partidului Democrat au catalogat prestația RAI drept un exemplu de televiziune „subordonată loialității politice” în detrimentul competenței profesionale.

Criticii au folosit chiar termenul „TeleMeloni” pentru a sublinia presupusa influență a partidului de guvernământ asupra postului de televiziune public.

Legăturile lui Petrecca cu partidul de guvernământ au fost menționate frecvent în contextul dezbaterilor privind independența editorială a RAI și a tendințelor politizate în numirile de conducere.

Potrivit declarațiilor oficiale, Petrecca urmează să părăsească funcția la finalul Jocurilor Olimpice de Iarnă, când va preda conducerea departamentului sportiv.

Până în acel moment, el rămâne titularul postului, însă nu va mai fi implicat în comentariile ceremoniei de închidere programată pe 22 februarie.

Până în prezent, Petrecca nu a făcut declarații publice detaliate cu privire la demisie, însă anterior a publicat pe rețelele de socializare o referință biblică, scriind că «unul dintre voi ma va trăda», o frază preluată din relatarea cinei celei de taină, fără a clarifica cui se referă.