Două sportive din SUA s-au logodit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 

Hilary Knight, căpitanul echipei feminine de hochei a Statelor Unite, și patinatoarea de viteză Brittany Bowe s-au logodit miercuri, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Cele două sportive s-au cunoscut la ediția din 2022 a Jocurilor Olimpice, organizată la Beijing.

Knight a publicat pe contul său de Instagram un videoclip cu momentul cererii în căsătorie, însoțit de mesajul: „Jocurile Olimpice ne-au adus împreună. Acestea ne-au unit pentru totdeauna”.

Relația lor este strâns legată de Jocurile Olimpice. Cele două sportive s-au cunoscut în delegația Statelor Unite la ediția din 2022, organizată la Beijing. Deși competiția s-a desfășurat în condiții stricte impuse de pandemia de Covid-19, au devenit apropiate în acea perioadă, petrecând timp împreună la plimbări nocturne, purtând mască.

Knight, campioană olimpică în 2018 la Pyeongchang, a afirmat anul trecut, într-un interviu pentru NBC, că momentul în care a cunoscut-o a determinat-o să își asume public orientarea sexuală. „Ce noroc incredibil am avut să pot fi eu însămi, autentică, în faţa prietenilor mei, a cercului meu restrâns, dar şi în faţa publicului”, a spus aceasta.

Pentru a încheia cele două săptămâni de competiție, jucătoarea de 36 de ani mai are oportunitatea de a câștiga medalia de aur alături de naționala Statelor Unite, pe care o conduce din postura de căpitan. Echipa va întâlni Canada joi, de la ora 20:10. Bowe, în vârstă de 37 de ani, nu a urcat pe podium nici în proba de 1000 de metri, nici în cea de urmărire pe echipe.

Hilary Knight a declarat că a cumpărat inelul cu mult timp înainte și că a decis încă de atunci să facă cererea în căsătorie la Jocurile Olimpice, fără să stabilească însă o dată exactă.

În cele din urmă, a ales ziua de miercuri, 18 februarie, astfel încât ambele să poată celebra momentul alături de familie și prieteni, la Milano