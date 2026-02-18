Reghecampf își pune partenera pe „hold” și anunță că nu se grăbește să o ducă la altar

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre o posibilă căsătorie cu actuala sa parteneră, Corina Caciuc. Antrenorul a spus că, până acum, nu a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a dăruit doi copii.

Laurențiu Reghecampf, care în prezent antrenează echipa Al-Hilal Omdurman din Sudan, are o relație cu Corina Caciuc de peste cinci ani. Împreună au doi băieți, pe Liam și Landon. Deși au apărut informații potrivit cărora ar fi cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc, Reghecampf a clarificat situația relației lor. Antrenorul a spus că nu consideră necesare actele și a afirmat că actuala parteneră este, în fapt, ca și soția lui.

„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute. Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a afirmat acesta, potrivit cancan.ro.

De asemenea, Laurențiu Reghecampf a anunțat că urmează un alt moment important în viața sa. Împreună cu Corina Caciuc, antrenorul se pregătește pentru botezul fiului lor cel mic, Landon.

„Întâi avem de făcut botezul la băiatul mic, asta este prioritatea noastră acum. După aia vedem ce se întâmplă, nu ne grăbim nicăieri. Lucrurile trebuie făcute la timpul lor și nu simțim presiunea de a demonstra ceva cuiva”, a afirmat acesta.

Antrenorul a discutat și subiectul vieții în Africa și al riscurilor medicale, afirmând că s-a documentat și că a luat toate măsurile necesare înainte de plecare. El a explicat că familia face naveta, iar copiii nu s-au mutat definitiv din România.

„Există riscul de febră galbenă, de malarie, sunt lucruri despre care toată lumea vorbește când aude de Africa. Eu mi-am făcut toate vaccinurile înainte să vin. Aici, malaria, de exemplu, este tratată rapid, este ca o răceală, nimic mai mult, nu este ceva de speriat dacă știi ce ai de făcut”, a explicat acesta.