Sport

Superliga. Metaloglobus - Oțelul Galați, 0-1. Bucureștenii nu mai au scăpare de la retrogradare

Superliga. Metaloglobus - Oțelul Galați, 0-1. Bucureștenii nu mai au scăpare de la retrogradareSuperliga/ Sursa foto Facebook
Meltaloglobus a pierdut, azi, meciul disputat pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 0-1, în etapa a 27-a a Superligii. Singura reușită i-a aparținut lui Conrado, cel care a transformat un penalty în minutul 30.

sursa: Facebook

O retrogradare ce este doar o chestiune de timp pentru bucureșteni

Până la final nu s-a mai întâmplat nimic concret pe tabela de marcaj, iar gazdele asistă la retrogradarea care este doar o chestiune de timp.

Metaloglobus e ultima în clasament cu 11 puncte, în timp ce gălățenii ocupă poziția a 8-a cu 40 de puncte.

FC Metaloglobus Bucureşti - ASC Oţelul Galaţi 0-1 (0-1), Arena 1 - Clinceni

A marcat: Conrado (30 - penalty). Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Ana Maria Terteleac (Berceni) Arbitru video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.

Mihai Teja

Mihai Teja / sursa foto: Facebook

Mihai Teja, despre frustrarea trăită

Mihai Teja, antrenorul gazdelor, a vorbit despre situația disperată cu care se confruntă încă de la începutul sezonului. „E frustrant, de când am început campionat. Eu cred că am dominat astăzi acest meci, am arătat că suntem echipa mai bună și mai puternică. Din nou un penalty, nu am fost atent dacă a fost în afara careului sau în. Uitați cât de costă o mică atenție.

Sunt mici neatenții care ne costă foarte mult. Nu este ușor, cred că am demonstrat că ne batem fără nicio problemă cu orice echipă. Am dominat multe meciuri, cred că suntem o echipă bună”, a spus Teja conform Digi Sport.

„Sunt foarte mulți factori care decid un meci, de aia nu luăm puncte. Dacă construiam de la început o echipă mai puternică, niciodată nu retrogradam și niciodată nu ne băteam la retrogradare. Eu vreau să-i felicit pe băieți, au făcut un meci bun. Nu avem nici noroc, dar norocul ți-l faci”, a mai afirmat tehnicianul.

Proiecte speciale