Dinamo a învins Universitatea Cluj cu 2-1 în play-off-ul SuperLigii
- Emma Cristescu
- 19 aprilie 2026, 08:17
Dinamo București a câștigat sâmbătă seara pe teren propriu, scor 2-1, în fața celor de la Universitatea Cluj, într-un meci disputat în etapa a cincea a play-off-ului, potrivit informațiile furnizate de Superliga.
Partida de pe Arena Națională a început într-un ritm echilibrat, cu prima ocazie importantă aparținând gazdelor. Cătălin Cîrjan a șutat pe lângă poartă în minutul 9, iar Universitatea Cluj a răspuns printr-o execuție peste poartă semnată de Stanojev în minutul 25. Dinamo a fost nevoită să facă o modificare importantă în minutul 39, după accidentarea lui Karamoko, iar prima repriză s-a încheiat fără gol.
În partea secundă, meciul a rămas echilibrat, cu șanse ratate de ambele părți. Mendy a irosit o situație importantă în minutul 60, iar Dinamo a cerut o lovitură de la 11 metri în minutul 67, la un duel între Musi și Bic, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.
Gazdele au reușit deschiderea scorului în minutul 75, când Armstrong a profitat de o fază confuză, a recâștigat mingea și i-a pasat lui Cîrjan, care a finalizat precis de la marginea careului. Două minute mai târziu, Dinamo a avut șansa desprinderii, dar Pușcaș a ratat din apropiere după o centrare a lui Musi.
Universitatea Cluj rămâne pe primul loc
Totuși, Musi a majorat avantajul bucureștenilor în minutul 81, cu un șut spectaculos, aducând scorul la 2-0. Finalul a fost însă tensionat: Universitatea Cluj a redus diferența în minutul 84 prin Atanas Trică, iar Bic a lovit bara în prelungiri, menținând suspansul până la ultimul fluier.
În clasament, Universitatea Cluj rămâne pe primul loc cu 39 de puncte, în timp ce Dinamo urcă pe poziția a cincea, cu 31 de puncte, bifând prima victorie din actualul play-off.
Echipele de start:
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Soro – Mazilu, Pop, Karamoko. Antrenor: Željko Kopic
- Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu – Mendy, Bic, Drammeh – Stanojev, Lukic, El Sawy. Antrenor: Cristiano Bergodi
- Meciul a fost condus de arbitrul Rareș Vidican, cu intervenții VAR asigurate de Sorin Costreie și Daniel Mitruți.
