„U” Cluj - Oțelul Galați, 4-0. Victorie zdrobitoare și calificare în play-off pentru ardeleni

„U” Cluj s-a impus categoric, vineri seară, scor 4-0, în confruntarea de pe teren propriu cu Oțelul Galați, din runda a 29-a a campionatului intern. Un succes ce a fost asigurat de golurile lui Issouf Macalou (4), Jovo Lukic (28), Andrei Coubiş (70) și Mouahamadou Drammeh (75). Și care îi asigură trupei pregătite de Cristiano Bergodi calificarea în play-off.

Clujenii sunt pe locul 4 cu 51 de puncte, Oțelul este pe poziția a 10-a cu 41 de puncte. Gazdele au trei victorii consecutive, oaspeții au ajuns la o victorie, două egaluri și trei înfrângeri în ultimele 6 meciuri.

„Sunt optimist, dar și realist. Noi avem probleme și nu puține. E important să ne adunăm și să vedem în ce zonă putem lupta. Trebuie să vedem și configurația play-outului și să eliminăm orice emoții, apoi să ne uităm spre partea superioară.

Eu îmi doresc să ne luptăm pentru locurile 7-8, dar acum e important să ne adunăm. Avem o săptămână la dispoziție.

Nu cred c-a fost presiunea play-off-ului. Noi cu toții ne-am dorit, ar fi fost o performanță importantă, având în vedere condiția clubului nostru în acest moment”, a spus la final, Laszlo Balint, tehnicianul Oțelului, conform Digi Sport.

„E o seară urâtă pentru noi, le prezint scuze suporterilor. Ce s-a întâmplat e greu de explicat sau înțeles.

Este sport, este fotbal. Putem să pierdem, am spus-o tot timpul, dar e important și în ce manieră. Ne-am prezentat foarte urât, n-a funcționat absolut nimic”, a mai precizat Balint.

Au marcat: Issouf Macalou (4), Jovo Lukic (28), Andrei Coubiş (70), Mouahamadou Drammeh (75). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare) Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF